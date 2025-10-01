[종합] 이은지, 러닝으로 10kg 감량 성공했다…"현재 56kg, 많이 안 먹게 돼"('은지랑')

사진=텐아시아DB

사진=이은지 유튜브 영상 캡처

코미디언 이은지가 러닝으로 10kg 감량에 성공했다.지난 30일 유튜브 채널 '은지랑 이은지'에는 '러닝으로 다이어트 성공한 이은지의 5km 완주 후 먹방 (feat. 남태령) | 이은지 러닝의 신'이라는 제목의 영상이 게시됐다.이은지는 개그맨 남태령과 함께 러닝에 나섰다. '남태런'으로 활동 중인 남태령은 "연예인 마라톤 순위가 있는데 내가 3위로 등록돼 있다"고 밝혔다.이은지는 "예전에 오빠와 처음에 멋모르고 2~3km 러닝 뛰었는데 거의 죽을 뻔했다"고 이야기했다. 남태령은 "은지가 금방 그만둘까봐 '잘한다. 빠르다'고 거짓말했다"고 털어놔 웃음을 자아냈다. 이은지가 남태령에게 "마라톤하더니 몸이 더 얇아졌다"고 하자 남태령은 "살이 십몇 kg 빠졌다. 빠질수록 속도가 그만큼 빨라진다"고 말했다이은지는 "나도 한창 먹을 때 65kg였는데 지금 56kg 정도다. 러닝하면서 10kg 정도 빠졌다"고 밝혔다. 이은지는 전보다 날씬해진 몸매와 한층 또렷해진 턱선으로 놀라움을 자아냈다. 남태령은 "러닝하면서 먹고 싶은 음식 마음껏 먹을 수 있어서 좋지 않나"라고 말했다. 이은지는 "러닝하면서 사람이 자연스럽게 많이 안 먹게 되더라"고 공감했다.이날 두 사람은 5km를 완주했다. 이은지는 "러닝이 재밌다. 내가 쾌녀가 된다"며 성취감을 표했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr