가수 이효리가 1년 9개월 만의 단독 MC에 자신감을 드러냈다.1일 서울 광진구 풀만 앰배서더 서울 이스트폴에서 쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'의 제작발표회가 열린 가운데 현장에는 이효리, 정샘물, 이사배, 서옥, 이진수와 연출을 맡은 심우진 PD, 박성환 PD가 참석했다.쿠팡플레이 예능 '저스트 메이크업'은 대한민국을 넘어 세계적으로 K-뷰티를 대표하는 메이크업 아티스트들이 자신만의 색깔로 치열하게 맞붙는 초대형 메이크업 서바이벌이다.진행은 가수 이효리가 맡는다. 심사위원단은 K-뷰티 트렌드를 선도하는 4인의 메이크업 전문가들로 구성됐다. 정샘물을 비롯해 서옥, 뷰티 크리에이터 이사배, 메이크업 아티스트 이진수로 구성됐다.이효리는 KBS2 '더 시즌즈-이효리의 레드카펫' 이후 1년 9개월 만에 진행자로서 마이크를 쥐게 됐다. 앞서 '더시즌즈'는 시청률 0%를 기록하며 아쉬운 성적표를 남겼다. 메이크업이라는 소재를 다루는 만큼, 우려도 없지 않았을 터. 이에 대해 이효리는 "제가 만든 프로그램은 아니기 때문에 PD님들이 얼마나 자신이 있을까 저도 궁금하다"고 말해 웃음을 자아냈다.그러면서 이효리는 "촬영은 열심히 했지만 사실 서바이벌 프로그램이 편집도 중요하지 않나. 편집이 어떻게 됐을지도 궁금하다. 메이크업은 '여자들만의 영역 아니야? 남자들이나 어르신들, 나이가 어린 친구들도 볼까?' 하는 걱정이 있었다. 그런데 촬영하고 보니까 메이크업만 담은 것이 아닌 인생 이야기가 들어가 있고 희로애락이 들어 있어서 드라마같이 누구나 볼 수 있는 프로그램 같더라. 추석에 다 같이 모여서 봐주시면 감사하겠다. 자신 있다"며 자신감을 드러냈다.'저스트 메이크업'은 오는 10월 3일(금) 저녁 8시 쿠팡플레이에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr