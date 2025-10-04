사진=조준원 기자

사진=조준원 기자

사진=조준원 기자

사진=조준원 기자

사진=조준원 기자

사진=조준원 기자

'폭군의 셰프' 임윤아가 가고 '태풍상사' 이준호가 온다. '옷소매 붉은 끝동'부터 '킹더랜드'까지 흥행에 성공한 이준호는 "좋은 상황이 맞물렸다"면서도 "이 작품도 욕심을 내고 싶다. 이번에도 저의 진심이 통했으면 좋겠다"며 3연타 포부를 밝혔다.지난 1일 서울 구로구 더 링크호텔 서울에서 tvN 새 토일드라마 '태풍상사' 제작발표회가 열렸다. 행사에는 배우 이준호, 김민하와 이나정 감독이 참석했다.'태풍상사'는 1997년 IMF, 직원도, 돈도, 팔 것도 없는 무역회사의 사장이 되어버린 초보 상사맨 강태풍의 성장기를 그린 작품이다.이나정 감독은 "IMF를 이겨내는 태풍상사 식구들의 이야기다. 1990년대를 소재로 한 드라마는 보통 회사 이야기나 국가의 어두운 면, 추억 소환에 관련된 이야기가 많다. '태풍상사'는 그 시대를 살았던 평범한 사람들의 이야기를 따뜻한 톤으로 그려낸 이야기"라고 소개했다.이준호가 연기하는 강태풍은 아버지가 일군 사업 덕분에 풍요 속에서 부족함을 모르고 살아온 '압구정 날나리'에서 IMF를 맞닥뜨리며 하루아침에 아버지의 회사를 물려 받은 무역회사 초짜 사장이 된 인물이다.이준호는 작품 선택 이유에 대해 "따뜻하면서도 현실적인 이야기를 담아낸 게 매력 포인트였다. 몽글몽글하고 밝고 희망차고 웃음이 나지만 짠함이 공존하는 다채로운 매력의 대본이라고 생각했다"고 설명했다.이어 이준호는 "강태풍은 저에게 큰 도전이었다. 이 인물은 정말 사랑스러운 캐릭터라고 생각한다. 답답하고 단순해보일 수 있지만, 추진력과 재치, 사람을 아우르는 매력이 존재한다"며 "저의 20대도 이렇게 살았으면 어땠을까 하는 생각을 했다. 태풍이 마음으로 살았다면 더 기운이 나지 않았을까. 힘든 상황 속에서 이런 사람이 있다면 너무 행복할 것 같다는 마음으로 캐릭터를 만들었다"고 밝혔다.캐릭터를 위해 헤어, 의상 등 외적인 부분에도 신경을 썼다. 이준호는 "레더 수트 셋업을 입기도 하고, 브릿지 헤어로 머리 변형을 시키기도 했다. 시간이 허락만 한다면 실제로 염색을 하고 싶었는데, 그렇게까지는 못했다. 그 외에 세트나 미술적인 소품들이 잘 구현돼 있어서 공간 자체에 있으면 1997년대에 있는 것 같은 마음이 들었다"고 말했다.이준호는 지난 4월 17년을 몸 담았던 JYP엔터테인먼트를 나와 결별해 1인 기획사를 설립했다. 회사 사장이 된 강태풍과의 접점에 대해 그는 "회사를 설립하고 '태풍상사'를 촬영하고, 모든 스케줄들이 동시에 일어나다보니까 강태풍이라는 인물에 조금 더 집중할 수 있었다"며 "'태풍상사'의 1부를 보면서 올해 저에게 있었던 비슷한 일들이 느껴지더라. 일체감을 느껴서 더욱 애착이 간다"고 말했다.'태풍상사'는 임윤아, 이채민 주연의 '폭군의 셰프' 후속작이다. '폭군의 셰프'는 최고 시청률 17.1%를 기록, 시청률과 화제성 모두 싹쓸이하며 큰 성공을 거뒀다. 이준호는 임윤아와 '킹더랜드'에서 로맨스 호흡을 맞춘 바 있다.이준호는 "'킹더랜드' 배우들끼리 메신저가 있다. (임윤아와) '폭군의 셰프' 재밌다고, 축하한다는 이야기를 주고 받았다"며 "'폭군의 셰프'가 글로벌 성공을 이룬 작품이라 후속작으로 방송되는 저희 작품에 대한 기대감도 있을거라는 생각이 든다. 좋은 기운을 받은 느낌"이라고 밝혔다.김민하는 냉철한 현실 감각으로 무장한 태풍상사 에이스 경리 오미선으로 분한다. 김민하는 이준호와의 호흡에 대해 "많이 의지하고 배웠다. 준호 배우님이 다 열어주신다. 예상치 못한 것도 수용해줘서 재밌는 장면들을 많이 만들어 나갔다"고 말했다.이준호는 "캐릭터적으로만 봐도 성격이 정반대다. 정반대에서 오는 케미스트리가 있다. 상대가 서로의 배역으로 서 있을때 바라만 봐도 오는 미묘한 호흡이 있었다. 그 재미를 느끼고 나니 빈 호흡을 채우는 애드리브를 하는 재미가 있더라. 민하 배우와 촬영할 때는 서로 조율하지 않더라도 척하면 척이었다"고 자신했다.이준호는 "태풍상사는 6인 회사다. 제가 사장인데 가장 막내다. 어쩌다 사장이 됐다"며 "굉장히 스펙타클하다"고 강조했다. 김민하는 "예쁘다는 말이 '태풍상사'를 잘 표현하는 단어인 것 같다"고 관심을 요청했다.'태풍상사'는 오는 11일 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr