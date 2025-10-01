사진=지드래곤 관계자, 권다미 씨 SNS

사진=권다미 씨 SNS

사진=권다미 씨 SNS

가수 지드래곤 조카 이든 군의 근황이 공개됐다.1일 지드래곤의 누나 권다미 씨는 자신의 인스타그램에 아들 이든 군의 어린이집 생활이 담긴 사진을 올렸다.사진 속 이든 군은 친구들과 함께 노래에 맞춰 선글라스까지 끼고 신나게 춤을 추고 있는 모습. 삼촌 지드래곤의 댄스 DNA를 물려받은 듯 끼 남다른 춤 실력을 뽐내 시선을 사로잡았다.특히 권다미 씨는 "어제부터 오늘도 요 댄싱머신들 어쩌지"라며 이든 군을 향해 "또 선생님한테 삼촌 노래 '삐딱하게' 틀어달라고 했을 거 같은데"라고 말해 보는 이들의 미소를 유발했다.아울러 권다미 씨는 남편이자 배우인 김민준과 이든 군이 다정하게 데이트를 즐기고 있는 사진도 함께 업로드했다.한편 권다미 씨는 2019년 배우 김민준과 결혼해 2022년 이든 군을 품에 안아 슬하에 두고 있다. 현재 지드래곤이 런칭한 패션 브랜드 대표이사를 역임하고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr