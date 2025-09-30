사진 = MBC '태양을 삼킨 여자' 캡처

사진 = MBC '태양을 삼킨 여자' 캡처

윤아정이 오창석 멱살을 잡고 분노했다.30일 저녁 7시 5분 방송된 MBC '태양을 삼킨 여자'(연출 김진형/극본 설경은)82회에서는 김선재(오창석 분)의 멱살을 잡은 민경채(윤아정 분)의 모습이 그려졌다.이날 방송에서 분노한 민경채 앞에서 김선재는 "이사회에서 가결됐으면 이제 더 이상 방법이 없다"며 "싫든 좋든 그 여자 체제로 굴러가는 걸 지켜보는 수 밖에 없다"고 했다. 이말에 민경채는 분노하며 "그걸 말이라고 하냐"며 "그 여자가 사장이면 이제 내 명줄은 그 손에 달린 거 아니냐"고 했다.김선재는 "그러니까 이사회에서 부결시켜야 된다고 말했었잖냐"고 했다. 민경채는 더 화를 내며 "그걸 누가 모르냐"며 "대체 뭐 때문에 그 여자 편에 서는 거냐"고 했다. 김선재는 "이유가 뭐든간에 사장님한테 등 돌린 거 보면 이사회에는 그 여자랑 손에 넘어갔다"고 했다.민경채는 김선재에게 "그러니까 방법을 찾으라"며 "난 그 여자 밑에서 못 있는다"고 소리쳤다. 김선재는 "아까도 말씀드렸다시피 더이상 방법이 없다"고 하며 고개를 저었다. 이에 발끈한 민경채는 결국 멱살을 잡으며 "방법을 찾으라고 당신 머리 좋잖냐"고 했다.김선재는 한숨을 쉬며 "당분간 자중하시고 대세에 따라서 몸을 낮추라"며 "그래야 다시 기회 잡는다"고 설득했다. 민경채는 분노를 주체하지 못하며 "대체 왜 내가 왜 그래야 하냐"며 "그 여자가 뭔데"라고 고함을 질렀다. 이때 백설희(장신영 분)는 사장직 자리에 앉아 의미심장한 미소를 지었다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr