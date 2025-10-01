사진=SBS '신발 벗고 돌싱포맨'

'신발 벗고 돌싱포맨' 이관희가 고부갈등이 생기면 시집살이 당하는 아내가 아닌 엄마 편을 들겠다고 선언했다.30일 방송된 SBS 예능 프로그램 '신발 벗고 돌싱포맨'에는 배우 김용림, 서권순, 농구선수 이관희가 출연했다.이날 김용림은 세간의 화제가 된 28살 연하 탁재훈과의 커플 연기에 대해 "솔직하게 상대가 탁재훈이라 했다. 다른 분이었으면 안 했을 것"이라고 밝혔다."너무 부끄럽고 쑥스러웠다"는 김용림은 "방송 나간 후 반응이 좋더라. 만나는 사람마다 너무 재밌다고 했다. 시청률이란 걸 알 수 없구나 싶더라. 감사하게 생각한다"며 만족한 미소를 보였다.탁재훈의 "연하를 만나본 적 있냐"는 질문에 김용림은 "연하에는 관심이 없었다"고 답했다. 이에 이관희는 반대료 "저는 연상만 만났다. 위로 50살까지도 가능하다"며 김용림을 끌어안고 "재훈이 형보다 제가 낫죠?"라고 돌직구 플러팅을 날려 폭소를 유발했다.37세 미혼인 이관희는 '아내가 시어머니에게 시집살이 당하는 상황'에서 "그래도 엄마 편을 들 것 같다"고 밝혀 충격을 안겼다. '시어머니' 입장인 김용림과 멤버들은 "그러면 절대로 안 된다. 가정불화를 만드는 거"라고 조언했다."일단 엄마 편을 들고, 아내랑 단둘이 있을 때 가방 선물로 달래겠다"는 이관희의 의견에 이상민은 "넌 정말 문제가 많다"며 혀를 내둘렀다. 탁재훈은 "이혼 사유입니다"라고 선고해 웃음을 선사했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr