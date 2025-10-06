사진=텐아시아DB

2019년 서울 연희동의 꼬마빌딩을 21억 원에 매입한 것으로 알려진 배우 엄지원이 동아TV 대표 라이프스타일 프로그램 '셀링라이프' 시즌2의 새 MC로 합류했다.지난 시즌 동안 '셀럽들의 라이프 스타일 쇼'로 큰 관심을 끈 '셀링라이프'는 삶의 질을 높여주는 특별한 제품과 트렌드를 소개하며 시청자들에게 꾸준한 사랑을 받아왔다. 시즌2에서는 MC로 발탁된 엄지원이 특유의 섬세한 감각과 진솔한 매력으로 프로그램을 이끌 예정이다.엄지원은 최근 자신만의 '슬로우 에이징(Slow-Aging)' 라이프 스타일을 공개하며 많은 여성에게 공감을 얻고 있다. 무리하지 않고 자연스러운 시간을 받아들이는 태도, 일상 속 작은 행복을 중시하는 철학은 많은 팬의 지지를 받으며 '워너비 라이프 스타일'로 자리매김했다. 특히 그의 개인 유튜브 채널에서 생얼로 생활 속 루틴을 소개하며 진솔한 소통과 현실적인 라이프 팁으로 높은 호응을 얻고 있어, '셀링라이프' 시즌2에서도 진정성 있는 진행이 기대된다.제작진은 "엄지원 배우는 배우로서의 깊이와 동시에 라이프 스타일 아이콘으로서의 신뢰를 갖춘 인물"이라며 "그의 MC 합류는 프로그램에 한층 더 세련된 감각과 따뜻한 울림을 더해줄 것"이라고 전했다.'셀링라이프' 시즌2는 동아TV와 유튜브 채널을 통해 방송되고 있으며 '엄지원표 뷰티 & 라이프 스타일' 제안으로 여성 시청자들의 일상에 새로운 영감을 불어넣을 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr