텐아시아 DB

사진 제공 = MBC ‘푹 쉬면 다행이야’

‘푹 쉬면 다행이야’ 역대급 스케일의 조업 현장이 펼쳐진다.6일 방송되는 MBC 예능 프로그램 ‘푹 쉬면 다행이야’(이하 ‘푹다행’) 68회에서는 인생 처음으로 무인도를 찾은 국민 가수 김연자의 좌충우돌 무인도 레스토랑 일꾼 도전기가 전파를 탄다. 붐, 양세형, 오마이걸 미미, 박지현, 정호영 셰프가 김연자의 첫 무인도행을 함께하며, 스튜디오에서는 ‘안CEO’ 안정환, 송가인, 김민경이 이들의 무인도 레스토랑 운영기를 지켜볼 예정이다.이날 붐, 양세형, 미미, 박지현은 해산물을 잡기 위해 조업에 나선다. 무려 30억 원대에 달하는 역대급 장비가 사용된 만큼, 그물에는 상상 초월의 대물이 걸려들며 모두를 놀라게 한다. 스튜디오에서 이를 지켜보던 송가인은 “이런 건 처음 본다”며 감탄을 연발했다. 미미의 상반신을 훌쩍 넘는 크기의 초대형 어종이 등장하자 현장은 충격과 환호로 가득 찬다.이어 목포의 아들 박지현이 선상 셰프에 도전한다. 어머니와 함께 수산업에 종사한 적이 있던 박지현은 “홍어는 만 마리 정도 썰었다”라며 자신감을 드러낸다. 이날 잡은 생선은 박지현이 처음 손질하는 어종임에도 능숙한 솜씨를 선보인다. 이에 선장마저 “나보다 낫다”며 극찬한다.조업이 끝난 뒤에는 김연자의 인생 첫 해루질이 이어진다. 처음에는 살아 있는 해산물을 무서워하던 그는 곧 해루질의 매력에 사로잡혀 적극적으로 나선다. 급기야 개인 방송을 오픈, 해루질에 푹 빠진 모습을 콘텐츠로 담아낸다.한편, 모두가 놀란 역대급 스케일의 조업은 오늘(6일) 저녁 8시 10분 방송되는 MBC ‘푹 쉬면 다행이야’에서 확인할 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr