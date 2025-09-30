이즈나/ 사진=조준원 기자 wizard333@

확 바뀐 모습으로 돌아온 그룹 이즈나가 '퍼포먼스 장인'을 넘어 '퍼포먼스 괴물' 자리를 노린다. 이즈나는 30일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 두 번째 미니 앨범 'Not Just Pretty'(낫 저스트 프리티) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이번 앨범에서는 기존 이즈나의 색깔을 탈피한 과감한 시도가 돋보인다. 방지민은 "이번 앨범은 이즈나의 새로운 챕터를 여는 앨범"이라고 소개했다. 최정은도 "과감하고 강렬한 콘셉트"라고 설명했다. 콘셉트 변신을 시도한 이유에 대해 유사랑은 "지금까지 하지 않았던 색다른 모습을 보여드리고 싶었다. 한 가지 콘셉트에 머무르지 않고 다양한 장르에 도전해서 한계 없는 모습을 보여주려고 한다"고 얘기했다.테디, 24, 쿠시, VVN 등 유명 프류듀서진이 이즈나의 신보 크레딧에 이름을 올렸다. 유사랑은 "함께 작업할 수 있어 영광이었다. 덕분에 타이틀곡뿐만 아니라 수록곡까지 다채로운 매력이 담겼다"며 "타이틀곡에 랩이 많다. 녹음하면서 톤을 열심히 공부했는데, 테디 프로듀서가 좋다고 해줘서 뿌듯했다"고 전했다.최정은은 "24 프로듀서가 '이전에는 아련하고 몽환적인 느낌을 보여줬다면 이번에는 앨범명처럼 예쁜 모습은 잠시 내려두고 더 자신 있고 당당하게 불러야 한다'고 피드백해 줬다"고 말했다. 이어 "테디 프로듀서가 '음악을 하면서 행복하고 즐거워야 한다'고 했던 게 가장 기억에 남는다"고 덧붙였다.방지민은 "테디 프로듀서가 만든 곡들이 잘 되고 있고 우리도 평소에 즐겨 듣는다. 테디 프로듀서가 준 곡을 잘 소화해서 우리도 빨리 더 멋있는 아티스트가 되자는 얘기를 많이 했다. 좋은 부담감이 있고, 원동력으로 삼아 자랑스러운 아티스트가 되고자 노력하고 있다"고 했다.이즈나는 미야오, 올데이프로젝트 등 테디가 프로듀싱을 맡은 타 그룹과의 차별점이 뭔지에 대한 질문에 "각 멤버가 가진 다채로운 보컬과 에너지 넘치는 퍼포먼스를 바탕으로 단단한 팀워크 속에서 완성도 높은 무대를 만들어내는 것"이라고 답했다. 이어 "테디 프로듀서와 함께 작업한 그룹 모두 각자의 확고한 매력과 색깔로 많은 사랑을 받은 만큼 우리도 차별화된 강점을 보여드리겠다"는 포부를 밝혔다.이번 컴백에 앞서 메인보컬로 활동했던 윤지윤이 지난달 건강상의 이유로 팀을 탈퇴했다. 이로써 이즈나는 6인조로 개편됐다. 유사랑은 "지윤 언니와 활동을 같이 못 하게 된 것에 대해서는 아쉬움이 크지만 서로의 길을 응원하고 있다. 한 곡 한 곡 애정을 담아서 준비했으니 이번 활동도 기대와 관심 부탁드린다"고 말했다.이즈나는 '맘마미아'로 강렬한 인상을 주기 위해 벼르고 있다. 방지민은 "'이즈나, 이번엔 정말 칼을 갈았다'라는 말을 들을 수 있도록 에너지를 쏟아서 준비했다"고 말했고, 정세비는 "강렬함부터 서정적인 감성까지 모두 담은 앨범이다. 노래만 들어도 이즈나라는 장르가 떠오르게 만드는 게 목표다. 이즈나라는 장르를 개척했다는 말을 꼭 듣고 싶다"고 밝혔다. 유사랑은 "전 세계 팬들의 선택으로 데뷔해 활동하고 있다. 그 시간 동안 얼마나 멋있는 아티스트로 성장했는지 보여주겠다"며 자신감을 보였다.신보에는 타이틀곡 '맘마미아'(Mamma Mia)를 비롯해 '슈퍼크러시'(Supercrush), '레이스카'(Racecar), '빗속에서', '사인(SIGN) (Remix)'까지 총 5곡이 수록된다. 타이틀곡 '맘마미아'는 세상의 참견에 굴하지 않고 당당하게 나아가는 소녀의 이야기를 그린 트랙으로, 미니멀한 비트로 완성된 중독성 있는 사운드가 특징이다. 히트메이커 테디가 타이틀곡 프로듀싱에 참여했다.이즈나의 미니 2집 'Not Just Pretty'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr