사진제공=MBC
사진제공=MBC
'재산 1조설' 유재석이 ‘국중박(국립중앙박물관)’ 이순신 굿즈로 몸을 휘감는다.

29일 방송되는 MBC 예능 ‘놀면 뭐하니?’에서는 국립중앙박물관 일일 직원이 된 유재석, 하하, 주우재, 허경환이 이순신 특별전 전시 준비를 하는 모습이 그려진다.

‘국중박’이 핫플레이스로 자리 잡은 인기 요인 중 하나는 바로 굿즈다. 유재석과 허경환은 굿즈 판매숍에서 이순신 굿즈 진열을 맡게 되는데, 구매 욕구를 불타오르게 하는 화려한 제품들에 눈이 돌아간다.
'재산 1조설' 유재석, 신상으로 온 몸 휘감았다…눈 돌아가는 화려함, "무조건 사지" ('놀뭐')
공개된 사진 속에는 어린이용 두정갑 투구 털모자를 귀엽게 착용한 유재석과 허경환의 모습이 눈길을 끈다. 유재석은 자신의 모습이 마음에 드는 듯 거울을 보며 흡족한 표정을 짓고 있다. 꼬마 장군 같은 허경환은 두정갑 털모자의 뜻밖의 용도를 찾아내 폭소를 유발한다.

유재석은 이순신 굿즈들을 구경하다가 홀린 듯 가방, 담요 등을 하나둘씩 몸에 둘러보며 직접 피팅을 해본다. 앞서 유재석은 방송에서 곤룡포 비치타월을 한 번 걸쳤다가 품절 대란을 일으켰던 바. 이번엔 이순신 풀세트로 착장해 시선을 사로잡는다. 이순신 굿즈 모델이 된 유재석의 모습이 웃음을 자아낸다.

유재석과 허경환은 이순신 굿즈를 구경하다가 기발한 아이디어 제품에 감탄한다. 유재석이 “내가 관광객이라면 이건 무조건 산다”라고 말한, 마음에 쏙 든 원픽 굿즈는 무엇일지 주목된다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

ADVERTISEMENT

© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지