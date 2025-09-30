이즈나 유사랑/ 사진=조준원 기자 wizard333@

이즈나 유사랑/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 이즈나가 전 멤버 윤지윤의 탈퇴 이후 첫 컴백에 나섰다.이즈나(izna·마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)는 30일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 두 번째 미니 앨범 '낫 저스트 프리티'(Not Just Pretty) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이번 컴백에 앞서 메인보컬로 활동했던 윤지윤이 지난달 건강상의 이유로 팀을 탈퇴했다. 이로써 이즈나는 6인조로 개편됐다. 유사랑은 "지윤 언니와 활동을 같이 못 하게 된 것에 대해서는 아쉬움이 크지만 서로의 길을 응원하고 있다. 한 곡 한 곡 애정을 담아서 준비했으니 이번 활동도 기대와 관심 부탁드린다"고 말했다.미니 2집에서는 기존 이즈나의 색깔을 탈피한 과감한 시도가 돋보인다. 신보에는 타이틀곡 '맘마미아'(Mamma Mia)를 비롯해 '슈퍼크러시'(Supercrush), '레이스카'(Racecar), '빗속에서', '사인(SIGN) (Remix)'까지 총 5곡이 수록된다. 타이틀곡 '맘마미아'는 세상의 참견에 굴하지 않고 당당하게 나아가는 소녀의 이야기를 그린 트랙으로, 미니멀한 비트로 완성된 중독성 있는 사운드가 특징이다. 히트메이커 테디가 타이틀곡 프로듀싱에 참여했다.이즈나의 미니 2집 '낫 저스트 프리티'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr