이즈나 방지민/ 사진=조준원 기자 wizard333@

이즈나 정세비/ 사진=조준원 기자 wizard333@

이즈나 마이/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 이즈나가 한층 강렬해진 모습으로 돌아왔다.이즈나(izna·마이, 방지민, 코코, 유사랑, 최정은, 정세비)는 30일 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 두 번째 미니 앨범 '낫 저스트 프리티'(Not Just Pretty) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이번 앨범에서는 기존 이즈나의 색깔을 탈피한 과감한 시도가 돋보인다. 방지민은 "이번 앨범은 이즈나의 새로운 챕터를 여는 앨범"이라고 소개했다. 최정은도 "과감하고 강렬한 콘셉트"라고 설명했다.정세비는 "젠지 세대의 아이콘이 될 수 있도록 당당하고 자신감 있는 모습을 담았다. 이즈나라는 장르를 만들어보겠다"고 당찬 포부를 밝혔다. 유사랑은 "전 세계 팬들의 선택으로 데뷔해 활동하고 있다. 그 시간 동안 얼마나 멋있는 아티스트로 성장했는지 보여주겠다"며 자신감을 보였다. 마이도 "앞으로도 계속 자신 있게 성장하겠다"고 덧붙였다.신보에는 타이틀곡 '맘마미아'(Mamma Mia)를 비롯해 '슈퍼크러시'(Supercrush), '레이스카'(Racecar), '빗속에서', '사인(SIGN) (Remix)'까지 총 5곡이 수록된다. 타이틀곡 '맘마미아'는 세상의 참견에 굴하지 않고 당당하게 나아가는 소녀의 이야기를 그린 트랙으로, 미니멀한 비트로 완성된 중독성 있는 사운드가 특징이다. 히트 메이커 테디가 프로듀싱에 참여했다.이즈나의 미니 2집 '낫 저스트 프리티'는 이날 오후 6시 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr