"항의 빗발쳐"…김수용 영상, 결국 삭제됐다 "한시간 만에 내려" ('라스')

김수용./사진=텐아시아DB

개그우먼 박소라, 황정혜가 흑역사부터 유튜브 흥망성쇠까지 솔직한 입담으로 스튜디오를 웃음바다로 만든다.오는 10월 1일 오후 10시 30분 방송되는 MBC 예능 ‘라디오스타’는 봉태규, 옥자연, 송은이, 박소라, 황정혜가 함께하는 ‘금쪽 같은 은이 새끼들’ 특집으로 꾸며진다.박소라, 황정혜는 각각 KBS 공채 개그맨 26기와 31기로 데뷔했다. 두 사람은 함께 유튜브 채널 ‘쉬케치’를 운영 중이다. 현재 해당 유튜브 구독자 수는 56만 명이다.박소라는 “MBC에 영원히 묻어두고 싶은 흑역사가 있다”며 과거 드라마 재연 프로그램 ‘서프라이즈’에서 승무원과 조선시대 부잣집 아씨로 등장해 미녀 전문 배우로 활약한 장면을 소환한다. 그는 개그콘서트 시절 장도연과의 일화를 공개하며 “장도연은 나의 엑스 언니”라고 밝혀 궁금증을 자아낸다.‘개그콘서트’ 폐지 후 유튜브에서 푼 ‘왁싱’ 에피소드가 대박 난 뒤 송은이 회사에 들어가게 된 사연을 공개한다. “‘쉬케치’ 채널에서도 여자들의 흔한 토크 주제인 왁싱, 데이트 등의 콘텐츠로 초반부터 폭발적인 반응이 쏟아졌다”며 조회수 대박의 현장 분위기를 전한다.황정혜는 “라디오스타 출연 전에 임우일 선배에게 조언을 구했는데 큰 도움이 됐다”고 밝힌다. 그는 ‘쉬케치’ 김수용 출연 비하인드를 공개한다. 예상치 못한 반응으로 한 시간 만에 비공개할 수밖에 없었던 비화를 털어놓는다.앞서 박소라, 황정혜는 유튜브 채널 '조동아리'에 출연해 "김수용 선배님과 음침 컴퍼니라는 새로운 콘텐츠를 시도했다. 기분 좋게 촬영하고 갔는데, 올리자마자 (항의가) 빗발쳤다. 트래픽이 곤두박칠 치더라. 낙하산 없이 추락했다. 결국 한 시간만에 내렸다"고 밝힌 바 있다.황정혜는 개그계 선후배들 사이에서 본인이 ‘리틀 김숙’으로 불린다며 “이제부터 성을 떼고 이름으로만 불러달라”며 촌철살인 입담을 자랑한다. 각종 비화와 늘어난 수입도 공개한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr