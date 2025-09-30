샘해밍턴, 24억 자가 마련했다더니…"子 층간 소음 때문에" 연희동 3층 단독주택 이유 ('홈즈')

텐아시아 DB

샘 해밍턴이 연희동 주택으로 이사한 근황을 밝힌다.2일 방송되는 MBC 예능 ‘구해줘! 홈즈’(이하 ‘홈즈’)는 캠퍼스 임장 3탄으로 연세대와 고려대, 고려대와 연세대의 임장 대결을 펼친다.이날 방송은 서울대·카이스트에 이은 캠퍼스 임장 3탄으로 연세대와 고려대의 임장 대결이 펼쳐진다. 수많은 가을 축제 중에서도 전통의 라이벌, 두 학교가 매년 가을마다 벌이는 친선 행사가 있다. 1927년 최초의 대결 이후, 1946년 두 학교가 대학교로 승격되면서 1965년 연고전! 고연전의 기틀이 완성됐다고 한다. 박나래는 “올해로 60주년을 맞이한 두 학교의 스포츠 라이벌 전을 맞아 연세대와 고려대의 임장 대결을 펼친다”고 소개한다.연세대VS고려대, 안암VS신촌 임장은 새학기 특집 이후 오랜만에 뭉친 양세형, 양세찬 그리고 방송인 샘 해밍턴이 함께 한다. 본격적인 임장에 앞서 스튜디오에 등장한 샘 해밍턴은 연희동 3층 단독주택에 거주하고 있음을 밝혀 고대 출신 아니냐며 코디들의 놀라움을 산다. 샘 해밍턴은 2021년 24억원에 집을 매매한 것으로 알라졌다. 그는 “층간 소음 때문에 단독주택으로 이사를 했다. 이사를 한 다음부터는 아이들한테 ‘뛰지마~’라는 말을 하지 않아서 좋다”고 말한다.김숙은 샘 해밍턴의 두 아들, 윌리엄과 벤틀리를 언급하며 자식 농사 대박이 났다고 부러워한다. 아이들 훈육에 대해 묻는 질문에 샘 해밍턴은 “한국 예절에 맞게끔 영어로 훈육을 한다”고 답한다.샘 해밍턴의 등장에 장동민은 “외국인 1호 개그맨 누가 만들어줬죠?”라고 묻는다. 이에 샘 해밍턴은 “대학로 옹달샘의 공연에 보러갔다가 ‘개콘’ 제작진의 눈에 띄어 방송을 하게 됐다”며 데뷔 비하인드를 밝힌다. 이어 샘 해밍턴은 “사실 2002년도 ‘서프라이즈’ 1회에 출연했다. 2004년에 데뷔한 장동민보다 선배”고 밝혀 웃음을 유발한다.연세대를 대표하는 자격으로 출격한 양세찬은 '세브란스 출신'이라고 밝혔고 고려대를 대표하는 자격으로 출격한 양세형은 “안암동 고려대 주변에 제가 좋아하는 맛집이 많다”고 너스레를 떤다. 샘 해밍턴은 “1998년 고대어학당 출신이다. 정확히는 교환학생이었고 어학당을 다니면서 한국문화와 역사를 배웠다. 고대 출신이지만, 현재는 연희동에 살고 있다. 두 학교를 잘 알고 있다”고 밝힌다.서울 신촌에 위치한 연세대학교에 도착한 이들은 연세대학교를 둘러보며 임장에 나선다. 양세찬은 “올해로 개교 140주년을 맞이한 연대는 서울 소재 대학 기준 한국에서 두 번째로 큰 캠퍼스이다. 고대는 세 번째”라고 시작부터 연대 부심을 부려 웃음을 유발한다.대학 특집 3탄! 연세대VS고려대 편은 2일 오후 10시 ‘구해줘! 홈즈’에서 공개된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr