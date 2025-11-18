최다니엘/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = MBC에브리원 ‘위대한 가이드2.5-대다난 가이드’

'위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 최다니엘이 미식투어 중 대박 아이템을 발견한다.18일 방송되는 MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드' 4회에서는 백두산으로 향하는 여정의 두 번째 관문인 연길에서 '백둥이들'의 본격 미식 탐방이 펼쳐진다. '대가이드' 김대호의 안내 아래 최다니엘, 전소민, 오마이걸 효정은 연길의 대표 미식 '연길 3미(味)'를 직접 경험하며 현지의 독특한 음식 문화와 예측 불가 상황들을 마주한다.이날 '대가이드' 김대호는 연길 3미 중 1미인 '뀀고기' 식당으로 최다니엘, 전소민, 오마이걸 효정을 안내한다. 이름조차 생소한 메뉴에 모두가 의아해하지만, 실제로는 한국에서도 익숙한 음식이었다는 전언. 그러나 먹는 방식은 한국과 조금 달랐다는데. 최다니엘은 "한국에서도 이렇게 먹으면 대박 날 것 같다. 방송 나간 후 무조건 따라 하는 식당 생길 것"이라며 감탄을 감추지 못한다.식당 메뉴판이 중국어로만 되어 있어 번역기에 의존해 주문을 이어가던 이들은 '폭탄'과 '채찍'이라는 의문의 메뉴에 호기심을 보이며 주문한다. 그러나 정체를 알게 된 순간 모두가 경악하고 만다. 효정은 "아이돌 중 이걸 먹어본 사람은 나밖에 없을 것"이라며 충격을 감추지 못해 궁금증을 더욱 자극한다.1미를 즐긴 뒤 백둥이들은 연길의 핫플레이스 '왕홍창거리'로 이동한다. 중국의 왕홍(인플루언서)들이 라이브 방송을 즐기는 거리답게 곳곳에서 생방송이 펼쳐지는 가운데, 백둥이들은 우연히 한 왕홍의 방송에 등장하게 된다. 이후 해당 방송의 접속자 수가 급격히 폭등하며 현장이 술렁였다는 전언. 과연 시청자 수 급증을 이끈 주인공은 누구일지 관심이 모인다.MBC에브리원 '위대한 가이드2.5-대다난 가이드'는 이날 오후 8시 30분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr