사진제공=JTBC '두 집 살림'

‘대놓고 두 집 살림’에 백도빈, 정시아 부부가 등장하는 가운데, 홍현희, 백도빈이 충돌, 아찔한 ‘갯벌 스캔들'이 발생한다.18일 저녁 8시 50분에 방송되는 JTBC ‘대놓고 두 집 살림’에는 백도빈, 정시아 부부가 홍현희, 제이쓴과 함께 두 집 살림을 차린다.두 부부는 식사 재료 공수를 위해 드넓은 갯벌에 나가 모시조개 캐기에 도전한다. 완벽주의자 백도빈은 “완벽한 해루질을 위해 준비한 것이 있다”라며 화려한 아이템으로 완전무장하고 등장해 놀라움을 안긴다.백도빈은 ‘테토남’의 정수를 보이며 출연자들을 한 번 더 놀라게 한다. 탄탄한 근육질 몸매를 자랑하며 현장을 술렁이게 만든 것. 그러던 중 홍현희와 백도빈 사이에 아찔한 충돌사고가 발생, ‘옆집 남녀’의 갯벌 스캔들에 제이쓴이 어떤 반응을 보일지 관심이 집중된다.갯벌에 깊게 빠진 ‘홍현희 구출 작전’도 펼쳐져 웃음을 자아낸다. 구출 과정에서 옆집 남자 백도빈이 상체를, 남편 제이쓴이 다리를 잡는 해프닝이 벌어지며 현장을 웃음바다로 만든다.백도빈, 정시아와 홍현희, 제이쓴 부부의 좌충우돌, 한 지붕 동거 라이프는 18일 저녁 8시 50분에 방송되는 JTBC '대놓고 두 집 살림'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr