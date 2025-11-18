[공식] 안내상, 대형 로펌 대표됐다…재계와 긴밀한 사이라더니, 지성과 대립 ('판사이한영')

배우 안내상이 MBC 새 금토드라마 ‘판사 이한영’ 출연을 확정했다.‘판사 이한영’은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영(지성 분)이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.극중 안내상은 '판사 이한영'에서 사법·재계에 걸친 권력을 쥐고 있는 변호사 ‘유선철’ 역을 맡았다.유선철은 대한민국 최고 법무법인의 대표로서, 거대 로펌을 배경으로 한 권력 구조에서 핵심 역할을 담당하는 인물이다. 그는 로펌 내부는 물론 사법부·재계와 긴밀히 연결되어 있으며, 주인공 이한영이 마주하게 되는 거악(巨惡) 중 하나다.'판사 이한영'은 오는 2026년 1월 2일 첫 방송 예정이다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr