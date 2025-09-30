"모성 사망 20%가 산후 출혈"…정찬우, 결혼기념일 제쳐두고 '고위험 산모' 만났다('우아기')

사진제공=TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'

국내 최초 출산 중계 버라이어티 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'(우아기)에서 '출산특파원' 박수홍·김찬우가 출혈과 전쟁을 치르는 '혈소판 감소증' 산모의 출산 현장에 함께한다.오늘(30일) 밤 10시 방송되는 TV CHOSUN '우리 아기가 또 태어났어요'에서는 시트콤 '순풍 산부인과' 출신의 김찬우가 어렵게 아기를 품은 고위험 산모의 출산 현장에 함께한다. 이제 결혼 3년차로 '예비 아빠'를 꿈꾸고 있는 김찬우는 "저도 좋은 기운 받고, 산모님도 제 기운을 받아 '순풍' 하길 바란다"며 자신의 결혼기념일도 제쳐두고 산모를 찾아갔다.고위험 산모는 이유도 원인도 모르는 '혈소판 감소증'으로 출혈 시 지혈이 어려운 체질이었다. 출산 당일 혈소판 수치가 정상범위에 겨우 들어오면서 '제왕절개' 수술이 확정됐다. 그러나 수술을 맡은 고위험산모신생아센터의 배진곤 교수는 "왜 혈소판 수치가 좋아졌는지 모르기 때문에, 갑자기 악화된다고 해도 이상할 건 없다. 좋아진 게 이유 없는 것처럼 나빠진다고 해도 이상할 이유가 없다. 그렇기에 수술에서 되도록 출혈이 적어야 한다"며 '출혈과의 전쟁'을 예고했다.그렇게 산모는 수술실로 들어갔고, 제왕절개 수술이 임박하자 산모의 온몸이 떨리기 시작했다. 의료진은 산모의 손을 잡아주고 심호흡까지 함께하며 진정을 도왔다. 이를 본 배진곤 교수는 "엄마가 수술할 것도 아닌데 왜 떨어요. 수술은 우리가 하는데..."라고 너스레를 떨며 고위험 산모의 긴장을 풀어줬다. 그러나 수술이 시작되자 배진곤 교수는 '산후 출혈'을 진단했고, 멈추지 않고 올라오는 출혈을 잡느라 애를 먹었다. 자문을 맡은 산부인과 전문의 김지연은 "모성 사망의 20%가 산후 출혈이다. 산발적으로 피가 올라오는 게 가장 최악의 산후 출혈인데, 이런 경우 자궁을 들어낼 수도 있다"며 심각한 상황을 설명했다.한 곳의 출혈을 잡으면 또 다른 곳에서 출혈이 일어나면서 위기에 봉착한 '혈소판 감소증' 산모가 무사히 출산을 마칠 수 있을지, 그 결과는 오늘(30일) 밤 10시 방송되는 '우리 아기가 또 태어났어요'에서 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr