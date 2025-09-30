/ 사진=빅보스엔터테인먼트

지난달 12일 유튜브를 통해 부친에게 건물을 증여받은 사실을 알렸던 배우 구성환이 tvN 드라마 ‘우주를 줄게’에 출연한다.tvN 새 드라마 '우주를 줄게'(연출 이현석·정여진, 극본 수진·전유리, 기획 스튜디오드래곤, 제작 씬앤스튜디오 주식회사)는 혐관으로 시작된 사돈남녀가 갑작스러운 사고로 떠난 형과 언니를 대신해 20개월 조카를 키우게 되면서 벌어지는 이야기를 그린 좌충우돌 동거 로맨스 드라마다.구성환은 ’우주를 줄게’에서 사진작가 에이미 추의 남편이자, 태형(배인혁)의 능력을 알아보고 에이미 추와 연결해주는 필름 플루토 실장 조무생 역을 맡았다.최근 영화 ‘메이드 인 이태원’ 캐스팅 소식을 알린 구성환의 또 다른 차기작 소식이 전해지며 예능, 영화, 드라마까지 종횡무진 활약하는 구성환의 향후 행보에 기대감이 높아지고 있다.한편, 구성환이 출연하는 드라마 '우주를 줄게'는 tvN 방영 예정이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr