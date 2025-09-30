배정남, ‘근육암’ 딸 떠나보내…“아빠가 많이 사랑해” 추모

모델 겸 배우 배정남이 반려견 벨을 떠나보냈다.배정남은 29일 자신의 계정에 "사랑하는 우리 딸 벨이 하늘의 별이 됐다"고 밝혔다.이어 "재활에, 수술에 힘든 일 다 겪고 이겨내서 너무나 고맙고 대견하고 이제 좀 편안하게 살기를 바랐는데 갑자기 심장마비로 쓰러져서 강아지 나라로 떠났다"고 덧붙였다.그러면서 "너무나 착하고 이쁜 딸 벨을 그동안 너무 많은 분들이 사랑과 응원과 격려를 많이 보내주셔서 진심으로 고맙다"고 적었다.마지막으로 "이제는 더 이상 아프지 말고 그곳에서 마음껏 뛰어놀아 아빠한테 와줘서 고맙다. 우리 딸래미 아빠가 많이 사랑해"라고 애정을 드러냈다.2022년 급성 목 디스크로 판정을 받은 벨은 최근 악성종양인 근육암으로 수술받았다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr