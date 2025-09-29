수지, 아름다운 미소...꽃 한 송이처럼[TEN포토+]

배우 수지가 29일 서울 강남구 조선팰리스 서울에서 열린 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니' 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.추석을 앞두고 공개되는 '다 이루어질지니(극본 김은숙)'는 천여 년 만에 깨어난 경력 단절 램프의 정령 지니(김우빈 분)가 감정 결여 인간 가영(수지 분)을 만나 세 가지 소원을 두고 벌이는 스트레스 제로, 판타지 로맨틱 코미디다.배우 김우빈, 수지, 안은진, 노상현, 고규필, 이주영 등이 출연한다. 10월 3일 공개.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr