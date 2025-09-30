/ 사진제공=SM엔터테인먼트

가수 겸 배우 임윤아가 '폭군의 셰프' 결말에 대해 언급했다.최근 서울 중구의 한 호텔에서 tvN '폭군의 셰프'에 출연한 배우 임윤아를 만났다.tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립 한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디다. 극 중 임윤아는 절대 미각의 소유자인 왕을 만난 프렌치 셰프 '연지영' 역으로 분했다.앞서 28일 종영한 ‘폭군의 셰프’ 최종회 시청률은 수도권 평균 17.4%, 최고 20%를, 전국 평균 17.1%, 최고 19.4%를 기록하며 자체 최고 시청률을 경신했을 뿐만 아니라 지상파를 포함한 전 채널 동시간대 1위를 차지했다.종영 전 진행된 인터뷰였던 만큼, 마지막 회 시청률에 대한 관심도 높았다. 마지막 회 시청률에 대한 기대를 묻자 임윤아는 "숙수들끼리 장난 삼아 얘기를 한 적은 있는데, 기사가 크게 나서 실제로 시청률을 따로 이야기한 것처럼 보이더라"며 웃었다.이어 그는 "좋은 성적이 매 회마다 나오다 보니 매일, 매주 놀라고 있다. 시청률은 제 손을 떠난 영역 같아 구체적인 기대치는 생각하지 않았지만, 이렇게 큰 반응과 성적은 전혀 예상 못 했다"고 말했다. 또한 임윤아는 "배우들끼리 포상휴가 얘기를 하곤 한다. 정말 가면 좋겠다 싶지만, 끝까지 지켜봐야 할 것 같다"며 기대감을 드러냈다.최종회에서 연지영은 부상 끝에 현대 병원에서 깨어나 셰프로 복귀하고, 망운록의 조리법을 활용해 메뉴를 개편한다. 숙수들과 재회한 그는 현대로 온 이헌과도 다시 만나 포옹과 입맞춤으로 사랑의 결말을 완성했다.다만 시청자들 사이에서는 이헌이 어떻게 현대로 오게 됐는지 구체적인 설명이 부족해 아쉽다는 반응도 나왔다. 해피엔딩이었지만 열린 결말의 여운을 남겼다는 평가다.결말에 대해 임윤아는 "저는 만족한다. 모두가 꿈꾸는 결말이지 않았을까 싶다. 아름다운 결말인 것 같다"고 웃어 보였다. 시즌 2의 제작 가능성을 묻는 질문에는 "시즌2는 아직 들은 바는 없다. 얘기가 나와보면 알 것 같지만, 만약 이야기가 이어진다면 모든 배우들이 다시 함께할 수 있다면 해보고 싶다"고 덧붙였다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr