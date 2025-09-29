사진=안현모 SNS

사진=안현모 SNS

방송인 안현모가 결혼시장에 모습을 드러냈다.안현모는 29일 자신의 인스타그램 스토리에 "잔 들고 입장하는 신랑은 처음이야!"라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 안현모가 지난 28일 진행된 인도 출신 방송인 럭키(본명 아비셰크 굽타)의 결혼식에 참석한 모습. 특히 그는 칵테일 잔에 담긴 술을 마시며 등장하는 럭키에 신선한 충격을 받은 면모를 영상에 고스란히 담았다.한편 안현모는 한국외국어대학교 통번역대학원 국제회의통역 석사 출신으로, SBS에서 기자로 활동했었다. 2023년 11월 음악 프로듀서 라이머와 결혼 6년 만에 성격 차이로 이혼했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr