사진제공=E채널

방송인 장성규가 14년 전 회사 동기로 만났던 강지영과 예능 '하나부터 열까지'에서 처음으로 합을 맞춘다. 장성규는 "함께 프로그램을 하기까지 이렇게 오랜 시간이 걸릴 줄 몰랐다"며 "오랜 시간 인연을 이어온 만큼 서로에 대해 잘 알기 때문에 둘의 케미를 기대해도 좋다"고 자신 있게 말했다.29일 서울 종로구 씨네큐브 광화문에서 E채널 예능 '하나부터 열까지' 기자간담회가 열렸다. 행사에는 방송인 장성규, 강지영, 이준석 PD가 참석했다.'하나부터 열까지'는 누구나 흥미를 느낄 '음식'을 주제로 문화, 역사, 과학, 여행 꿀팁 등 다방면의 잡학 지식 10가지를 시청자들에게 소개하는 차트쇼다. 회차별 주제 분야의 전문가를 게스트로 초대해 관련된 심도 있는 이야기도 나눌 예정이다.프로그램의 차별점을 묻는 말에 장성규는 "기존 차트쇼들은 바로바로 순위를 발표한다. 그런데 우리 프로그램은 다르다"고 말했다. 그는 "쉽게 말하면 주입식 차트가 아닌 자기주도식 차트다. 우리가 매긴 순위를 보고 이해가 안 된다면 직접 순위를 매기셔도 된다. 본인만의 랭킹을 정하는 시간이 되셨으면 좋겠다"며 웃어 보였다.장성규는 MBC 입사 동기인 강지영과 14년 만에 호흡을 맞추게 된 것에 대해 "'다 때가 있구나'라는 생각을 하게 됐다. 함께 프로그램을 하기까지 14년이나 걸릴 줄 몰랐는데 지금이 가장 적기라고 생각한다"고 털어놨다. 그는 "오랜 시간 인연을 이어온 만큼 서로에 대해 잘 알기 때문에 둘의 케미를 기대해도 좋을 것"이라고 덧붙였다.첫 방송에 대한 관심을 요청하기도 했다. 장성규는 "첫 방송의 주제는 '전 세계 편의점 털이'다. 추석 연휴를 앞둔 만큼 여행을 계획하고 계신 분들이 많을 텐데, 우리 프로그램을 통해 좋은 정보를 얻어가셨으면 좋겠다. 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.지난 4월 JTBC를 퇴사한 뒤 프리를 선언한 강지영은 "울타리에서 나오니까 내가 해야 할 것들이 많아졌다"라며 말문을 열었다. 그는 "스스로 선택해야 할 것들이 많은데, 그 책임의 무게는 '온전히 내가 지고 가야 하는 것'이라고 생각한다. 그래서 늘 책임감을 느끼고 있다"고 털어놨다또 강지영은 "프리선언 후에 가장 바라는 건 연착륙이다. 자연스럽게 아나운서라는 직군에서 방송인으로 확장을 시도하고 있기 때문에 무리하지 않는 선에서 다양한 걸 도전해 보고 싶다. 이번 차트쇼를 통해 색다른 매력을 보여주겠다"고 자신 있게 말했다.프로그램의 재미 포인트가 뭐냐는 질문에 강지영은 "성규 씨와 티격태격하는 것"이라고 답했다. 그는 "녹화를 해보니 VCR을 보는 시간보다 순위를 매기기 위해 토론하는 시간이 더 길다. 둘 다 의견을 적극적으로 내기 때문에 녹화가 안 끝나는 경우도 많다. 둘의 케미를 기대해 주셨으면 좋겠다"고 말하며 웃어 보였다.'하나부터 열까지'의 연출을 맡은 이준석 PD "요즘 대중들이 정보, 교양, 인문학에 관심이 많다. 그런 것들을 어떤 화자가 어떤 관점으로 이야기하는지가 또 하나의 재미 포인트다. 그래서 이 프로그램을 기획하게 됐다"고 말문을 열었다.이 PD는 "깊게 알면 더 재밌는 것들을 장성규, 강지영 두 MC를 통해 전달한다. 또 다른 재미를 줄 수 있을 거라 생각한다. 또 다른 차트쇼들은 순위를 정해서 소개하지만 우리 프로그램은 두 진행자의 관점으로 1위부터 10위까지 직접 순위를 정한다. 그 과정에서 또 다른 재미를 느낄 수 있다"고 자신했다.'하나부터 열까지'는 이날 오후 8시에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr