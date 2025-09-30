/ 사진=텐아시아DB

/ 사진 제공 = TV CHOSUN 추석특집 기인열전 ‘천만트롯쇼’

강호동과 붐의 환상 호흡이 펼쳐진다.TV CHOSUN 추석특집 기인열전 ‘천만트롯쇼’는 대한민국 국보급 기인들과 트롯 스타들이 만나 천만뷰에 도전하기 위해 펼치는 지상최대 트롯쇼이다. 최정상 트롯 가수들의 기상천외 퍼포먼스 도전, 전국 방방곡곡 기인들의 눈이 번쩍 뜨이는 능력, 트롯 가수들과 기인들의 환상 콜라보가 2025년 한가위를 뜨겁게 달굴 전망이다.‘천만트롯쇼’를 위해 자타공인 대한민국 국민MC 강호동과 트롯판 대체불가 MC 붐이 뭉쳤다. 강력한 에너지와 친화력을 자랑하는 두 MC를 오랜만에 한 화면에서 볼 수 있다는 것만으로도 기대가 치솟는 상황. 이에 ‘천만트롯쇼’에서 마주한 강호동과 붐의 이야기를 직접 들어봤다.먼저 강호동은 ‘천만트롯쇼’에 대해 “올 추석 가장 기대되는, 꼭 봐야 하는 프로그램이다. 베테랑 제작진, 재능이 넘치는 출연자들이 모여 만든 추석 종합선물세트다”라고 설명했다. 이어 “쇼 형식의 프로그램에 관심이 많다. 사람들을 만나고, 무언가를 보여주고 이야기를 나누는 과정에서 자연스러운 즐거움이 생기기 마련이기 때문이다. 그래서 설레는 마음으로 ‘천만트롯쇼’ 출연을 결정했다”라고 밝혔다.붐은 ‘천만트롯쇼’에 대해 “기인과 스타가 하나 되어 최고의 노래와 쇼를 선사하는 종합버라이어티”라고 명확하고 임팩트 있게 표현했다. 이어 “항상 쇼와 무대를 좋아하는 사람으로서 기인과 가수들의 무대를 함께 즐길 수 있음에 ‘천만트롯쇼’ 출연을 결정하게 됐다. 무엇보다 존경하는 강호동 선배님이 계셔서 무조건 하고 싶었다”라고 강조했다.앞서 붐은 과거 SBS '스타킹'을 함께 진행하던 때에 '강호동 피해자 협회' 논란에 대해 "호동이 형 피해자 협회가 '반강'이라면 저희는 '친강'이다. 피해를 본 적이 단 한 번도 없다. 많은 것을 배웠다"라며 일명 '스타킹 피해자' 사태에 대해 입을 열었다.그렇다면 오랜만에 같은 프로그램에서 함께하며 강호동, 붐이 느낀 서로의 호흡은 어땠을까. 강호동은 “붐과 오랜만에 함께하는 프로그램이라 더 기대가 됐다. 워낙 프로그램의 분위기를 유쾌하게 잘 만드는 재능이 있는 친구이기에, 내가 따로 신경 쓸 것이 없다. 진행의 티키타카도 잘 맞아서 호흡은 말할 필요가 없다. 눈빛만 봐도 척척 맞는 환상의 호흡이었다”라며 웃었다.붐 역시 “오랜만에 강호동 선배님과 함께해서 너무나 황홀했다. 예능의 스승이신 강호동 선배님의 열정을 바로 옆에서 볼 수 있어서 너무 좋았다. 너무 궁금했다. 시간이 많이 지나 ‘내가 선배님께 도움을 드릴 수 있을까’ 하는 걱정이 있었는데 녹화 시작과 동시에 몸이 기억하는 것처럼 환상의 호흡을 맞출 수 있었다. 기대하셔도 좋을 것 같다”라고 강조했다.실제 녹화 현장에 잇던 제작진 및 출연진들은 강호동X붐의 착착 맞는 호흡과 에너지를 보며 “역시는 역시!!”라고 감탄을 연발했다고. 국민MC 강호동과 재치만점 MC 붐이 오랜만에 만났다. 그것도 두 사람의 최강 친화력과 에너지가 가장 빛날 수 있는 ‘천만트롯쇼’에서. 여기에 눈이 번쩍 뜨이고 입이 쩍 벌어지는 트롯 스타들과 기인들의 역대급 콜라보 무대도 펼쳐진다. ‘천만트롯쇼’가 기대되는 이유이다.TV CHOSUN 추석특집 기인열전 ‘천만트롯쇼’는 10월 8일(수), 10월 9일(목) 밤 10시 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr