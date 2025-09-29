사진 제공=JYP엔터테인먼트

그룹 트와이스가 스페셜 앨범 타이틀곡 'ME+YOU'(미 플러스 유)를 선보이고 팬사랑을 전한다.트와이스는 10월 10일 스페셜 앨범 'TEN: The story Goes On'(텐: 더 스토리 고즈 온)을 발표하고 뜻깊은 10주년을 기념한다. JYP엔터테인먼트는 29일 0시 트와이스 SNS 채널에 신보 음원 하이라이트 구간을 미리 들을 수 있는 스니크 피크 콘텐츠를 공개했다.이번 티저를 통해 타이틀곡명 'ME+YOU'가 베일을 벗었다. 아홉 멤버의 솔로곡 'MEEEEEE (NAYEON)'(미이이이이이이 (나연)), 'FIX A DRINK (JEONGYEON)'(픽스 어 드링크 (정연)), 'MOVE LIKE THAT (MOMO)'(무브 라이크 댓 (모모)), 'DECAFFEINATED (SANA)'(디카페이네이티드 (사나)), 'ATM (JIHYO)'(에이티엠 (지효)), 'STONE COLD (MINA)'(스톤 콜드 (미나)), 'CHESS (DAHYUN)'(체스 (다현)), 'IN MY ROOM (CHAEYOUNG)'(인 마이 룸 (채영)), 'DIVE IN (TZUYU)'(다이브 인 (쯔위))까지 총 10트랙 전곡 하이라이트 음원이 오픈됐다.전 세계 팬들은 신곡 'ME+YOU'는 물론 여섯 번째 월드투어 (<디스 이즈 포>) 솔로 무대곡을 감상할 수 있는 신보를 향해 열렬한 기대를 표하고 있다. 타이틀곡 'ME+YOU'는 트와이스 멤버들이 직접 가사에 아이디어를 더했고 K팝 대표 프로듀서 켄지(KENZIE)가 작사, 작곡에 참여했다.팬들에게 스페셜 앨범이라는 특별한 선물을 준비한 트와이스는 오는 10월 18일 오후 5시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 2025 팬미팅 '10VE UNIVERSE'(러브 유니버스)를 개최하고 팬들과 10주년을 축하한다. 오프라인 공연과 더불어 Beyond LIVE(비욘드 라이브) 플랫폼을 통한 온라인 유료 생중계를 동시 진행하고 공간을 넘어선 소통을 나눈다.한편 트와이스의 스페셜 앨범 'TEN: The story Goes On'은 10월 10일 오후 1시 정식 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr