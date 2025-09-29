/ 사진=텐아시아DB

14년 찐친으로 '공동 MC'를 맡은 장성규·강지영이 '가스라이팅 케미'를 예고한다.티캐스트 E채널 '하나부터 열까지' 1회에서는 강지영과 공동 MC를 맡은 장성규가 "저희가 드디어 뭉쳤다. 인연을 거슬러보자면 신입사원 시절 데뷔부터 동기까지 많은 일이 있었다"라고 회상했다.강지영은 "정말 풋풋했었고...시간이 너무 빠르다. 무섭지 않냐"며 동감했다. 또, 장성규는 벌써 12살인 아들의 나이에 새삼스러워했다. '신혼' 강지영은 "오빠 결혼도 엊그제 한 것 같은데..."라며 고개를 끄덕였다.장성규는 "역사적인 날인 만큼, 제가 저희 둘의 이름을 지어봤다. 강지영의 강, 장성규의 장! 여러분의 '자양강장제'가 되겠다"며 슬로건을 내걸었다. 이에 강지영은 "계속 듣다 보니까, 가스라이팅인지...괜찮게 들리는 것 같다"며 혼란스러워해 웃음을 자아냈다.한편, 29일 방송에서는 장성규와 강지영이 주관적인 시선에서 '편의점 털이하고 싶은 나라' 랭킹을 하나부터 열까지 꼽는다. 미국 유명 스타 킴 카다시안부터 일본 유명 가수 이마세 등 전 세계 스타들과 관광객들이 K-편의점 인증샷을 남겨 트랜드의 정점이 된 한국 편의점부터 인도네시아 발리의 '화산뷰 맛집' 편의점까지 다채로운 각국의 편의점이 소개된다.가장 먼저 매운맛 없이 못 사는 '맵부심'의 원조 멕시코가 등장했다. 멕시코 편의점에서 훌륭한 퀄리티의 타코와 고춧가루가 뿌려진 맥주 등이 소개된 가운데, 현지 편의점 실제 판매 중인 고춧가루가 범벅된 망고 사탕이 스튜디오에 공수됐다. 망고 사탕의 향을 맡은 강지영은 "사탕인데, 달달한 냄새가 전혀 안 난다"며 놀라워했다. 장성규도 "방앗간에서 막 빻은 고춧가루 냄새가 난다"고 공감했다. 과연 보기에도 생소하고 독특한 멕시코의 '고춧가루 망고 사탕'을 체험한 장성규, 강지영의 반응과 그 맛은 어떨지, 본 방송에서 공개된다.‘하나부터 열까지’는 29일(월) 저녁 8시 티캐스트 E채널에서 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr