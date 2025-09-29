[종합] 이동건, 1% 희귀병 진단 받았다…"송곳으로 찌르는 듯해"('미우새')

이동건 / 사진=텐아시아DB

사진=SBS '미운 우리 새끼' 영상 캡처

'미운 우리 새끼' 이동건이 희귀병인 강직성 척추염 진단을 받았다. 강직성 척추염은 완치가 불가능하기 때문에, 평생 관리가 필수적이라고 한다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 배우 이동건이 병원을 찾는 모습이 그려졌다.이동건은 붉게 충혈된 눈과 극심한 통증으로 병원으로 향했다. 그는 안과 진단이 아닌 X-ray 전신 촬영을 진행했다.의사와 상담에서 이동건은 "충혈된 눈이 약간 초점이 덜 맞는다. 심할 때는 충혈이 심하고 빛에 굉장히 예민해진다. 빛을 보는 게 고통스럽다고 느낀다. 시력 저하가 분명히 있는 것 같다"고 설명했다.이동건은 1년 동안 이 증상이 지속돼 왔다고. 그는 "처음에는 공포스러웠다. 분명히 시력이 저하되니까"라고 말했다. 의사는 "포도막염 증상 앓은 지 오래된 것 같다"고 설명했다. 포도막은 안구 중간에 위치한 막으로, 눈의 영양 공급과 빛 조절에 중요한 역할을 한다고.의사는 "통증 외에 염증, 충혈, 눈부심, 시력 저하를 유발할 수 있다"고 전했다. 이동건은 "한 달에 무조건 한 번 정도 발병한다. 그동안 안과에서 추가적으로 주는 항생제를 먹어야 가라앉았다. 안약은 거의 달고 살았다"고 밝혔다.의사는 "포도막염이 흔하게 발생할 수 있지만, 반복되면 뭔가 이상한 것"이라며 "강직성 척추염 가능성이 있다"고 진단했다. 이어 "강직성 척추염은 척추가 강직되면서 굳어가는 병"이라며 "우리나라 인구 1% 정도만 발병하는 희귀 질환"이라고 설명했다. 또한 "강직성 척추염의 많은 분들이 포도막염을 첫 증상으로 경험한다"고 덧붙였다. 또 다른 이상 증세는 없었냐는 물음에 이동건은 "10년 전 자다가 송곳으로 찌르는 듯한 통증을 승모근 아래쪽에 느꼈다. 숨만 쉬어도 아팠다. 그때는 디스크를 의심했다"고 답했다.실제 엑스레이 촬영 결과, 이동건은 관절염 4단계 중 2~3단계가 진행되고 있었다. 의사는 "원인 불명이다. 유전적이라 평생 관리가 필요하다"며 "술, 담배를 끊고 식단 관리와 염증 억제가 필수"라고 조언했다.아들의 희귀 질환 사실을 알게 된 이동건 어머니는 "병에 대해 자세히 몰랐다. 눈만 안 좋은 걸로 알았다. 제가 대신 앓아주고 싶다"며 안타까워했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr