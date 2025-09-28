사진=SBS '미운 우리 새끼'

'미운 우리 새끼' 이동건이 유전적 요인의 희귀병을 앓고 있었다.28일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'에서는 배우 이동건이 1% 희귀병 진단을 받았다.이날 이동건은 빨갛게 충혈된 눈으로 병원을 찾았다. 안과 진단이 아닌 X-ray 전신 촬영하는 모습으로 모벤저스를 걱정하게 했다.의사와 상담이 시작되자 이동건은 "충혈된 눈이 약간 초점이 덜 맞는다. 심할 때는 충혈이 강하고, 빛에 굉장히 예민하다. 빛을 보는 게 고통스럽다고 느낀다. 시력 저하가 분명히 있는 것 같다"고 설명했다.이동건은 1년 동안 지속된 증상을 고백하며 "처음에는 공포스러웠다. 분명히 시력이 저하되니까"라고 이야기했다. 의사는 "포도막염 증상 앓은 지 오래된 것 같다"고 말했다. 포도막은 안구 중간에 위치한 막으로 눈의 영양 공급과 빛 조절에 중요한 역할을 한다고."통증 외에 염증, 충혈, 눈부심, 시력 저하를 유발할 수 있다"는 의사의 말에 이동건은 "한 달에 무조건 한 번 정도 무조건 발병한다. 그동안 안과에서 추가적으로 주는 항생제를 먹어야 가라앉았다. 안약은 거의 달고 살았다"고 덧붙였다.의사는 "포도막염이 흔하게 발생할 수 있지만, 반복되면 뭔가 이상한 거"라며 "강직성 척추염 가능성이 있다"고 밝혔다. 강직성 척추염은 척추가 강직되면서 굳어가는 병으로, 우리나라 인구 1% 정도만 발병하는 희귀병이다.충격적인 진단에 이동건은 "10년 전 자다가 송곳으로 승모근을 찌르는 통증을 느꼈다. 숨 만쉬어도 아팠다. 그때는 디스크를 의심했다"고 전했다.의사는 이동건의 천장관절 좌측 부위에서 관절염 2~3단계가 진행되고 있다면서 "염증은 HLA-B27 유전자 때문"이라고 말했다. 가족 중 병력이 없지만, 1~2% 확률로 이동건이 발병한 상황. 의사는 "유전적이라 평생 관리가 필요하다. 관리 제일 중요한 질환"이라며 술, 담배를 끊고 식단 관리를 통한 염증 관리를 조언했다.아들 희귀병 발병을 알게 된 이동건 어머니는 "병에 대해 자세히 몰랐다. 눈만 안 좋은 걸로 알았다. 제가 대신 앓아주고 싶다"며 안타까움을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr