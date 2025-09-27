사진 = 강한나 인스타그램

배우 강한나가 '폭군의셰프' 종영을 앞두고 아쉬움을 드러냈다.최근 강한나는 자신의 인스타그램에 "벌써 마지막이라니.. 끝까지 함께 해주실거죠"라는 멘트와 드라마 '폭군의 셰프' 비하인드 사진을 게시했다.사진 속 강한나는 붉은색과 푸른색이 어우러진 화려한 대례복을 입고 궁궐 복도를 배경으로 다양한 포즈를 취했다. 강한나는 전통적인 가체 장식을 얹은 채 귀여운 브이 포즈와 수줍은 표정을 지으며 색다른 매력을 드러냈다. 강한나 특유의 단아하면서도 밝은 에너지가 전통의 아름다움과 어우러져 강렬한 존재감을 발산했다.이를 본 팬들은 "한복 완전 어울려" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님" "정말 너무 아릅답네요" "고생했어요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1989년생 배우 강한나는 최근 비욘드제이와 전속계약을 맺었다. 지난 2020년 판타지오와 전속계약을 마친 뒤 키이스트에 합류해 2023년 재계약까지 이어왔던 강한나는 5년 만에 새 소속사로 둥지를 옮기게 됐다. 강한나는 드라마 '달의 연인 - 보보경심 려'에서 황보연화 역을 맡아 대중의 마음에 제대로 각인됐으며 드라마 '아는 와이프'에서는 이혜원 역을 맡아 눈도장을 찍었다. 이외에도 '붉은단심', '비밀은없어'에서 열연해 매력을 드러냈다. 최근 강한나는 드라마 '폭군의 셰프'에서 경국지색으로 불리며 궁궐의 실세로 자리매김한 '강목주' 역으로 연기변신을 제대로 이뤄냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr