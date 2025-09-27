사진=조준원 텐아시아 기자

사진=조준원 텐아시아 기자

사진=조준원 텐아시아 기자

'서머퀸' 걸그룹 하이키(H1-KEY)가 무더위를 날리는 시원한 가창력으로 축제 분위기를 끌어올렸다.27일 서울 마포구 한강난지공원에서 '아시아 탑 아티스트 페스티벌 2025'(이하 'ATA 페스티벌')'가 열렸다. 이날 무대의 헤드라이너는 가수 겸 뮤지컬 배우 김준수다. 잔나비와 페퍼톤스가 서브 헤드라이너로 나선다. 이무진, 10CM, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임, 황가람 등도 이날 무대에 오른다.이날 하이키는 '건물 사이에 피어난 장미'로 오프닝 무대를 꾸몄다. 무더운 날씨에도 환한 미소와 파워풀한 보컬로 관객들의 떼창을 끌어냈다.오프닝 무대가 끝난 뒤 하이키는 "날씨도 좋아서 하이키와 좋은 시간이 될 것 같다. 아타 페스티벌을 위해 저희가 밴드 버전으로 시작했다. 다 같이 즐겨주고 소리도 질러줘서 감사하다. 많이 즐겨달라"고 했다.다음 무대 'Heart Light'를 앞두고 엘은 "관객들이 같이 해줬으면 하는 게 있다. 제 파트 중에 '여기는 파라다이스'라는 가사가 있다. 이번 무대에는 '여기는 아-타'로 바꿔서 불러달라"고 요청했다. 이후 하이키는 '점프! 점프!'를 외치며 무대를 뛰며 축제를 즐겼고, 관객들도 개사한 가사를 따라 부르며 호응했다.'뜨거워지자' 무대까지 끝난 후 하이키는 "좀 뜨거워졌나요?"라며 물 한 잔 마시며 숨을 돌렸다. 이어 하이키는 스페셜 미션을 수행했다. 미션은 장미를 든 하이키와 함께 '셀카 타임'이었다. 하이키는 장미꽃을 들고 여러 포즈를 취하면서 "단체로 분홍 장미를 든 건 처음"이라며 웃어 보였다.하이키는 'Good for Y' 무대를 마친 뒤 "이 노래 진짜 신나지 않나요? '여름이었다' 앨범 수록곡인데 저희가 애정하는 노래다. 같이 즐기니까 더 좋았다. 하이키의 열기로 인해 이곳 열기가 더 강해졌다. 이럴 때 시원한 노래를 기대하고 있지 않냐"며 '여름이었다'로 마지막 무대를 꾸몄다.'ATA 페스티벌'은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. 둘째 날인 28일에는 헤드라이너 김재중이 나온다. 같은 날 더보이즈, 투어스, 크래비티, 하성운, 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등도 공연한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr