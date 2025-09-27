가수 이무진/사진=텐아시아 조준원 기자 @wizard333

가수 이무진이 가수가 되지 않았다면 조향사나 목수가 됐을 거라고 밝혔다.이무진은 27일 서울 난지한강공원에서 열린 '2025 ATA 페스티벌'에서 그의 대표곡 '잠깐 시간 될까', '에피소드' 등 무대를 펼쳤다.이날 이무진은 "여러분들을 멋진 날 만나게 돼 반갑다'며 말문을 열었다. 그는 "저의 음악 외길 인생이 아니었다면 조향사나 목수를 하지 않았을까"라며 "어릴 적부터 만드는 걸 정말 좋아했다"고 밝혔다.그러면서 이무진은 그가 진행 중인 콘텐츠 '리무진 서비스'에 나왔던 게스트 중에서 ATA 페스티벌에서 보고 싶은 아티스트가 있다고 고백했다. 그는 "오래전에 출연해주셨는데 가수 서리를 꼭 내년 ATA 페스티벌에서 보고 싶다. 이곳에 목소리가 울려 퍼지면 너무 아름답지 않을까 싶다"고 말했다.이무진은 '싱어게인 4' 지원자들에게 "당연히 절실한 사람들이 모였으니 최선을 다해야 한다. 하지만, 경연이 전부가 아니다. 이건 방송이다"라며 "음악적 인정도 중요하지만, 그 외적인 면모를 보여주는 것도 중요하다고 생각한다"라고 조언했다.27일 ATA 페스티벌 무대에는 헤드라이너로 김준수, 서브 헤드라이너 잔나비, 페퍼 탄소가 출연한다. 이무진, 십센치, 하이키, 세이마이네임, 경서, 박혜원 황가람, 등도 무대에 오른다. 행사 둘째 날(28일)에는 헤드라이너로 김재중이 공연을 펼친다. 더불어 K팝을 대표하는 아이돌 그룹 더보이즈, 투어스, 크래비티, 하성운, 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 한강변을 꾸민다.이무진은 2020년 JTBC '싱어게인 – 무명가수전'에 63호 가수로 출연해 최종 3위로 대중에게 이름을 알렸다. 그는 지난 5월 싱글 '뱁새'를 발매했다. 지난해 미니 2집 '만화 (滿花)'를 통해 청춘의 밝은 면을 조명했던 이무진은 '뱁새'를 통해 누구나 겪어봤을 좌절의 순간을 노래했다. 또 지난 12일 발매된 가수 빅나티의 싱글 '바이 바이'에 피처링으로 참여했다.한편, ATA 페스티벌이 개최되는 난지한강공원은 DMC(디지털미디어시티역) 인근에서 공연장까지 오가는 무료 셔틀버스도 있어 방문이 수월하다. 버스는 오전 9시부터 오후 10시까지 운영된다. 버스를 통해 DMC 2번과 8번 출구 사이 새누리 어린이 공원과 공연장 티켓존 인근까지 한 번에 이동할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr