가수 박혜원/사진=조준원 기자 @wizard333

가수 박혜원/사진=조준원 기자 @wizard333

가수 박혜원(HYNN)이 고음으로 대표되는 그의 곡 '시든 꽃에 물을 주듯'보다 어려운 곡이 있다고 언급해 궁금증을 자아냈다.박혜원은 27일 서울 난지한강공원에서 열린 '2025 ATA 페스티벌'에서 그의 대표곡 '시든 꽃에 물을 주듯', '오늘도 응원할게' 등 무대를 펼쳤다.이날 박혜원은 "공연도 관객도 너무 핫한 ATA 페스티벌에 초대해주셔서 감사드린다. 즐거운 시간 만들어 나가자"며 출연 소감을 밝혔다.박혜원은 '혹시 태어난 직후부터 노래를 잘했냐'는 질문에 '아타타~'라고 센스 있게 반응해 웃음을 자아냈다. 그는 "쑥스럽지만 저는 어릴 때부터 노래를 굉장히 좋아했다. 그게 전부"라고 덧붙였다.알려지지 않은 숨은 명곡이 있냐는 질문에 박혜원은 "오늘도 응원할게라는 노래가 있다. 숨어있는 명곡이라기엔 '아주 조금' 숨어있는 곡이긴 하다. 많이 사랑해달라"고 밝혔다. 그러면서 그는 라이브가 가장 어려운 노래로는 '오늘 노을이 예뻐서'라는 곡을 꼽았다.가창력을 유지하기 위한 목 관리 비법으로는 '수면'을 언급했다. 박혜원은 "충분한 수면을 취하려고 노력하고 있다. 텀블러 안에 항상 따뜻한 차를 구비해두고 있다. 참고하시면 도움이 될 것 같다"고 밝혔다.현장에 찾아온 팬들에게는 "응원해주셔서 진심으로 감사드린다. 무대를 앞두고 팬분들의 목소리와 성원 기대하면서 무대 오르도록 하겠다. 감사하다"고 전했다.27일 ATA 페스티벌 무대에는 헤드라이너로 김준수, 서브 헤드라이너 잔나비, 페퍼톤스가 출연한다. 이무진, 십센치, 하이키, 세이마이네임, 경서, 박혜원 황가람, 등도 무대에 오른다. 행사 둘째 날(28일)에는 헤드라이너로 김재중이 공연을 펼친다. 더불어 K팝을 대표하는 아이돌 그룹 더보이즈, 투어스, 크래비티, 하성운, 피프티피프티, 82메이저, QWER, 유니스, 배드빌런, 뉴비트 등이 한강변을 꾸민다.가수 박혜원은 내달 1일 2014년 발매된 가수 엠씨더맥스 리메이크 음원 '그대가 분다'를 발매할 예정이다. 이번 '그대가 분다' 발매는 지난해 SBS '더 리슨: 우리 함께 다시'에서 박혜원이 커버한 영상이 큰 화제를 불러 모은 게 계기가 됐다. 그가 들려준 '그대가 분다' 영상은 공개 이후 400만 뷰를 돌파했다.한편, ATA 페스티벌이 개최되는 난지한강공원은 DMC(디지털미디어시티역) 인근에서 공연장까지 오가는 무료 셔틀버스도 있어 방문이 수월하다. 버스는 오전 9시부터 오후 10시까지 운영된다. 버스를 통해 DMC 2번과 8번 출구 사이 새누리 어린이 공원과 공연장 티켓존 인근까지 한 번에 이동할 수 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr