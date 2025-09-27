사진 = 황우슬혜 인스타그램

배우 황우슬혜가 동안미모를 뽐냈다.최근 황우슬혜는 자신의 인스타그램에 "고맙습니다"라는 멘트와 사진을 게시했다.사진 속 황우슬혜는 짧게 단정한 단발머리를 넘기고 짙은 그레이 수트 재킷에 화이트 셔츠를 매치해 청초한 무드를 완성했다. 황우슬혜는 한 손으로 턱을 받친 채 카메라를 지그시 바라보며 유리알처럼 맑은 눈매와 매끈한 피부 결을 강조한다. 나무 패널로 둘러싸인 아늑한 공간이 배경으로 깔리자 황우슬혜의 담백한 표정이 더욱 도드라진다.이어진 컷에서도 황후슬혜는 잔잔한 미소로 렌즈를 응시하고 손끝에 살포시 기대어 여유로운 포즈를 취한다. 테이블 위 머그가 살짝 들어오며 따뜻한 밤의 공기를 더하는 가운데 황우슬혜는 클린한 셔츠 카라와 소매 버튼 디테일로 단정한 실루엣을 강조해 세련된 분위기를 배가시킨다.이를 본 팬들은 "점점더 이뻐지네" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "화이팅" "착하시고 예쁘시고 멜로, 코믹연기도 최고신 슬혜배우님" "예쁘고 멋져요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1979년생인 황우슬혜는 46세다. 황우슬혜는 영화 '히트맨2'와 '보스'에 출연하며 열연해 눈길을 끈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr