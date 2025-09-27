텐아시아 DB

‘전현무계획2’ 전현무가 나폴리 맛피아, 최강희와 함께 ‘줄 서는 맛집’ 특집에 나섰다.지난 26일 방송된 ‘전현무계획2’(MBN·채널S 공동 제작) 48회에서는 전현무가 ‘1일 먹브로’ 나폴리 맛피아(권성준 셰프), ‘먹친구’ 최강희와 함께 ‘줄 서는 맛집’ 먹트립을 펼쳤다. 이들은 S그룹 정용진 회장의 맛집으로 통하는 닭곰탕을 시작으로, 60년 전통의 ‘무교동 낙지볶음’ 찐 맛집과 한국에서 가장 오래된 빵집, 장충동의 ‘원조 of 원조’ 족발집까지 모두 섭렵했다.이날 곽튜브(곽준빈)를 대신해 ‘흑백요리사’ 우승자 나폴리 맛피아가 등판한 가운데, 전현무는 “우린 노포로 다녀서 나폴리 맛피아에게도 도움이 될 것”이라며 ‘줄 서는 맛집’ 특집을 선포했다. 이에 나폴리 맛피아는 “사실 나는 줄을 안 선다. 외식도 거의 안하고 집 밖에 잘 안 나간다”고 밝혔고, 전현무는 “나도 집돌이다. 술, 담배도 안하죠?”라며 ‘영혼의 단짝’ 모드를 켰다. 그러자 나폴리 맛피아는 “이렇게 된 거 내가 곽튜브 형 자리를 뺏어야겠다”고 포부를 다져 웃음을 안겼다.이후 전현무는 “여긴 점심때는 줄이 너무 길다. 줄을 안 서려면 오픈런을 하라”는 꿀팁과 함께 ‘닭곰탕’ 맛집으로 향했다. 이곳에서 닭곰탕과 각종 반찬을 맛본 나폴리 맛피아는 “간이 대박이다. ‘서촌 간귀’로 ‘흑백 요리사’에 나가셔야 할 것 같다”고 극찬했다.닭곰탕으로 배를 뜨끈하게 데운 두 사람이 다음 코스로 이동하던 중, 전현무는 “아무도 이 질문을 안 하던데..”라며 뜸을 들이더니 “‘흑백 요리사’ 결승 상대가 안성재 셰프였다면 어땠겠냐. 심사위원은 고든램지 셰프로 가정하자”고 물었다. 그러자 나폴리 맛피아는 “다른 분이 심사위원이면 내가 지는데, 고든램지 셰프님이면 이긴다. 요리를 고든램지 셰프님 때문에 시작했다. 그분의 영상 1000편을 다 봤다. 실제로 (‘흑백요리사’ 때도) 안성재 셰프님을 이렇게 분석해서 역사, 취향을 저격할 수 있었다”고 자신감을 드러냈다.한편 MBN·채널S 공동 제작 예능 '전현무계획'은 2주 간의 재정비 후 내달 17일 밤 9시 10분 시즌3로 시청자들을 만난다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr