가수 김재중이 어머니의 글을 보고 눈물을 보인다.KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’/연출 윤병일)에서는 추석맞이 ‘엄마 손 특집’ 2편이 공개된다. 국민효자 요리 천재중 김재중, 영원한 마린보이 박태환, 국민 트롯여신 송가인이 편셰프로 출격해 막강 요리 실력을 자랑하는 본인의 어머니와 특별한 음식을 만든다. 이 과정에서 세상 모든 자식들이 공감하며 감동할 어머니들의 진심도 공개된다.이날 공개되는 VCR 속 김재중은 어머니표 항암 밥상 레시피 배우기에 도전했다. 김재중 아버지는 몇 해 전 폐암 진단을 받고 고된 항암 치료를 받았다. 김재중 어머니는 남편을 위해 ‘항암’에 좋다는 각종 식재료를 공부하고 찾아서 요리했다. 항암 치료 후에도 어머니의 항암 식단으로 꾸준히 식사했다는 아버지. 김재중 아버지는 폐암 완치 판정을 받고 건강을 되찾았다. 아버지는 “몸에 좋다는 건 다 해줬다. 아내가 해준 것만 먹었다. 그 덕에 살았다”며 아내에게 감사함을 전했다. 이 날 김재중은 어머니의 피와 땀이 서려 있는 귀한 레시피들을 전수받고, 직접 요리했다.그렇게 母子가 함께 만든 ‘항암 밥상’을 앞에 두고 부모님과 김재중이 마주 앉았다. 아버지의 완치에 대해 얘기를 나누던 중 김재중 어머니는 조심스럽게 아버지가 아프던 때 자신이 쓴 간병일기를 꺼냈다. 그 후로도 계속된 어머니의 일기와 시는 노트 가득 적혀 있었다.김재중은 처음 보는 어머니의 글에 울컥했다. 서툰 글씨지만 솔직한 속마음을 담아 쓴 어머니의 글에는 팔십 인생을 살아온 지금 얼마 남지 않은 인생에 대한 서글픔, 남편과 가족을 향한 애틋한 사랑 등이 녹아 있었다. 특히 어머니의 글 중 한 구절에서 시선을 멈춘 김재중은 “너무 슬프다”라며 눈물을 떨궜다. VCR을 지켜보던 송가인은 김재중 어머니의 글에 감동하며 “꼭 시집을 내셨으면 좋겠다”라고 말했다.26일 금요일 저녁 8시 30분 방송되는 KBS 2TV ‘신상출시 편스토랑’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr