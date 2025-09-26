사진제공= MBN

사진제공= MBN

사진제공= MBN

사진제공= MBN

사진제공= MBN

사진제공= MBN

배우 유진이 드라마 '퍼스트레이디'에서 이혼 통보를 받았다.지난 25일 MBN 수목미니시리즈 '퍼스트레이디' 2회가 방송됐다. 먼저 이혼 요구를 받은 차수연(유진 분)은 현민철(지현우 분)을 향해 당선 직후 이혼하면 지지율이 떨어질 거라며 "당신 그러고도 무사할 거 같아? 이혼은 안 돼"라고 분노했다.이에 현민철은 "왜 헤어지는지 이유는 묻지도 않네. 마치 이유를 알고 있기라도 한 거처럼. 그러니까 헤어지자는 거야"라며 격한 반응을 보였다. 이후 현민철은 특별법이 또다시 폐기될까 봐 걱정하는 신해린(이민영 분)에게 유 대통령과의 회동 날짜를 잡아달라고 전했고, 더불어 뺑소니 교통사고를 당한 엄순정의 주민등록번호를 건네며 목격자를 알아보라고 지시했다. 하지만 엄순정의 주민등록번호를 받아 든 신해린이 흔들리는 눈빛을 지어 보이면서 의구심을 키웠다.같은 시간 현지유(박서경 분)는 차수연의 스타일리스트 이화진(한수아 분)이 차수연의 드레스룸에서 펜던트를 찾고 있자 실랑이를 벌였다. 옥신각신하던 두 사람은 모두 계단에서 굴러떨어져 정신을 잃었다. 사고 소식에 차수연과 현민철은 병원으로 달려갔지만 현지유가 누워있는 병실에서도 "대통령 되고 나서 처음으로 한 일이 도태훈 특별법이야?", "사람이 죽었어"라며 격하게 맞부딪혔다.하지만 이때 정신을 차린 현지유는 현민철에게 이화진의 펜던트를 보여주며 얼마 전 현민철과 이화진의 입맞춤을 목격한 것을 전했다. 현민철은 "니가 생각하는 그런 거 아니라니까"라고 설명하려 했지만 현지유는 "아빤 여기 있을 자격 없어"라며 펜던트를 집어 던졌다. 결국 현민철이 "우리 이혼하기로 했어"라며 차수연과의 이혼을 꺼내자 차수연은 현민철을 병실 밖으로 끌고 나갔다.이어 차수연과 현민철은 정치적 위기에 대해 털어놓으며 날카롭게 맞섰다. 현민철은 유 대통령이 착수한 수사를 언급하며 차수연과 연관된 H그룹에 대해 꺼내 들었고, 차수연은 "당신이 특별법이란 폭탄을 들고나왔는데, 화재 사건에 도화선이 된 불법 승계 사건을 수사하는 게 당연한 수순"이라고 받아쳤다. 그러나 현민철은 “우리 둘이 부부로 있는 한 수사는 계속될 거야”라며 이혼의 이유를 단호하게 표했다. 차수연은 “지겹도록 반복된 레퍼토리야. 날 통해 양회장의 정치자금이 당신에게 흘러 들어갔다는 억측”이라고 설득했지만, 현민철이 뜻을 굽히지 않은 채 그저 미안하다고 사과하자 “혹시 그 아이 때문이니?”라고 의미심장한 질문을 던져 궁금증을 자아냈다.차수연은 병실로 돌아와 현지유를 위로했고, 현지유는 “난 엄마 딸로 아빠 딸로 태어난 게 최악이라고 생각했는데. 이혼한 둘 딸로 사는 건 상상도 못했네”라며 오열했다. 그때 같은 병원에 입원해 있던 이화진이 사라졌다는 말을 들은 차수연은 주차장으로 달려갔다. 현민철이 누군가에게 "그 사람 정리할게. 내가 선택했으니까 내 방식대로 해야지"라며 펜던트를 건네주는 것을 본 뒤 그 상대가 이화진임을 알고 경악했다. 차수연은 괴로움에 눈물을 글썽였고 자신을 위로해 주는 집사 성현숙(김곽경희 분)에게 "날 믿어주는 사람이 한 사람 있네요"라며 웃어 보였다.다음날 대통령 인수위원회 발대식이 진행됐다. 현민철을 비롯한 직원들이 취재진들 앞에서 사진 촬영을 진행하던 그때 차수연이 보낸 현민철의 이삿짐이 도착해 인수위 현장을 뒤흔들었다. 이를 목격한 기자 손민주(신소율 분)는 차수연이 보낸 짐을 보고 두 사람의 이혼을 기정사실로 하며 "인수위 첫날 마누라가 짐 싸서 내쫓았는데. 그냥 이혼 아냐 이혼 전쟁이지"라면서 양회장 불법 승계에 차수연이 연루됐다는 정황을 조사하라고 전화로 지시했다.대통령 당선인 부부의 이혼설이 휘몰아치는 가운데 "당선인 부부의 이혼이 양회장의 불법 승계 수사 때문이라는 관측이 나오면서 차수연의 비선 실세 논란이 도마 위에 올랐습니다"라는 손민주의 멘트와 함께 기자들이 차수연과 현지유가 있던 병원으로 몰려들었다. 결국 차수연은 현지유와 함께 성집사의 차를 타고 도망쳤고 기자들을 따돌리기 위해 미친 듯이 질주했다.그 사이 현지유는 "그동안 쇼윈도 부부였어?", "지유 어떡하냐? 한방에 나락이네" 등 같은 반 친구들의 메시지에 괴로워했다. 운전을 하며 현지유의 핸드폰을 뺏으려 했던 차수연은 뒤늦게 장애물을 발견하고는 핸들을 꺾었지만 공사장 펜스를 들이박고 말았다. 머리에 피를 흘린 차수연과 현지유는 결국 정신을 잃었다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr