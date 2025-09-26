한가인, ♥연정훈과 이혼설 나왔다…바들바들 떨며 충격받은 표정('자유부인')

20년간 결혼 생활을 해온 배우 한가인에게 이혼수가 들어왔다.
25일 한가인의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는'"무당이 된 순돌이가 예언한 한가인♥연정훈의 충격적 미래는?"라는 제목의 영상이 올라왔다. 한가인은 "멘탈 테라피를 왔다. 요즘 예약 잡기 힘든 분이라고 들었다. 점 보는 걸 시작한 지 1년 안팎인가. 처음이 잘 맞는다지 않나. 어렵게 와봤다"고 밝혔다. 한가인은 무속인이 된 이건주를 찾은 것. 제작진이 "멘탈 테라피가 아니라 멘탈이 깨지면 어떡하나"라는 물음에 한가인은 "그 생각을 못했다. 더 깨지면 어떡하지"라며 웃음을 안겼다.
이건주는 신내림 받은 지 갓 1년이 됐다. 강남에서 남양주로 이사한 이건주는 "우선은 제가 주택에 대한 로망도 있었고, 신령님들을 넓고 좋은 데서 모시고 싶었다"고 밝혔다.
이건주는 "올해부터 노력이 시작돼서 내년부터는 운이 좋다. 내년부터는 일을 좀 많이 하실 것이다. 지금도 많이 하고 계시지만 내년에는 드라마, 영화 이쪽으로 일이 엄청 들어올 것"이라고 점괘를 전했다.
이건주는 "올해 말, 내년부터 문서를 잡을 일이 있다. 이사를 가는지, 아니면 건물을 하나 사는지. 이번에 가인님이나 연정훈님 두 분 중에 문서를 잡는 게 들어온다"고 말했다.
이건주는 "이걸 말씀드려야 할지 모르겠는데"라면서 "솔직하게 말씀드리겠다"며 말을 이어갔다. 그는 "가인님과 연정훈님의 이혼수도 들어온다. 이때 잘 극복하고 넘어가면 당연히 좋은 건데, 저는 들어오니까 들어온다고 말씀드린다. 내후년이다"라고 말했다. 한가인은 "자료 화면으로 쓰이는 거 아니냐"며 충격받은 표정을 지으며 바들바들 떨었다. 이건주는 "이럴 때는 두 분이 합이 잘 맞아서 잘 살면 이혼수를 누르고 더 잘 살 수 있는 수로 바뀌니 그것만 신경써주면 될 것 같다"고 조언했다.
한가인과 연정훈은 2005년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
