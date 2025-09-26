한가인, ♥연정훈과 이혼설 나왔다…바들바들 떨며 충격받은 표정('자유부인')

사진=텐아시아DB

사진=한가인 유튜브 캡처

20년간 결혼 생활을 해온 배우 한가인에게 이혼수가 들어왔다.25일 한가인의 유튜브 채널 '자유부인 한가인'에는'"무당이 된 순돌이가 예언한 한가인♥연정훈의 충격적 미래는?"라는 제목의 영상이 올라왔다.한가인은 "멘탈 테라피를 왔다. 요즘 예약 잡기 힘든 분이라고 들었다. 점 보는 걸 시작한 지 1년 안팎인가. 처음이 잘 맞는다지 않나. 어렵게 와봤다"고 밝혔다. 한가인은 무속인이 된 이건주를 찾은 것. 제작진이 "멘탈 테라피가 아니라 멘탈이 깨지면 어떡하나"라는 물음에 한가인은 "그 생각을 못했다. 더 깨지면 어떡하지"라며 웃음을 안겼다.이건주는 신내림 받은 지 갓 1년이 됐다. 강남에서 남양주로 이사한 이건주는 "우선은 제가 주택에 대한 로망도 있었고, 신령님들을 넓고 좋은 데서 모시고 싶었다"고 밝혔다.이건주는 "올해부터 노력이 시작돼서 내년부터는 운이 좋다. 내년부터는 일을 좀 많이 하실 것이다. 지금도 많이 하고 계시지만 내년에는 드라마, 영화 이쪽으로 일이 엄청 들어올 것"이라고 점괘를 전했다.이건주는 "올해 말, 내년부터 문서를 잡을 일이 있다. 이사를 가는지, 아니면 건물을 하나 사는지. 이번에 가인님이나 연정훈님 두 분 중에 문서를 잡는 게 들어온다"고 말했다.이건주는 "이걸 말씀드려야 할지 모르겠는데"라면서 "솔직하게 말씀드리겠다"며 말을 이어갔다. 그는 "가인님과 연정훈님의 이혼수도 들어온다. 이때 잘 극복하고 넘어가면 당연히 좋은 건데, 저는 들어오니까 들어온다고 말씀드린다. 내후년이다"라고 말했다. 한가인은 "자료 화면으로 쓰이는 거 아니냐"며 충격받은 표정을 지으며 바들바들 떨었다. 이건주는 "이럴 때는 두 분이 합이 잘 맞아서 잘 살면 이혼수를 누르고 더 잘 살 수 있는 수로 바뀌니 그것만 신경써주면 될 것 같다"고 조언했다.한가인과 연정훈은 2005년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr