윤남노가 기상천외한 레시피로 ‘톡파원 25시’ 스튜디오를 장악한다. 전현무는 윤남노에게 친근감을 표하며 인맥을 과시한다. 이에 윤남노는 전현무의 평소 모습을 폭로해 웃음을 안긴다.오는 29일 방송될 JTBC ‘톡파원 25시’에서는 스타 셰프 윤남노와 함께 베트남의 하노이, 사파부터 프랑스 남부로 떠나는 반 고흐 투어까지 다채로운 랜선 여행기가 펼쳐진다.전현무는 윤남노를 향해 “요리하는 내 동생”이라 소개하며 남다른 친근감을 드러낸다. 그러나 자주 연락하냐는 질문이 나오자 윤남노는 “여러 가지로 연락을 많이 주신다. ‘라면을 어떻게 끓이냐’는 연락을 받았다”고 폭로해 반전을 선사한다.‘톡파원 25시’만을 위해 준비한 윤남노의 특별 레시피도 공개된다. 윤남노는 “차가운 비빔라면 소스에 배 음료를 부으면 물회가 된다”며 단 두가지 재료로 완성한 초간단 물회 레시피를 선보인다. 여기에 물회의 풍미를 살려줄 마지막 비장의 재료까지 깜짝 공개해 출연진들을 놀라게 한다.한편, 이날 ‘톡파원 GO’ 코너에서는 애청자 세 모녀가 의뢰한 베트남 하노이와 사파 여행을 소개한다. 톡파원은 ‘하노이의 진주’라 불리는 호안끼엠 호수를 찾아 응옥선 사당 속 50년 동안 보관된 신성한 거북이 꾸루아를 만나 호기심을 돋운다. 이를 본 전현무는 “실제로 본 적이 있는데 영험한 기운을 받았었다”고 후일담을 전해 거북이상의 실물을 더욱 궁금케 한다.이어 ‘베트남의 스위스’ 사파를 방문한 톡파원은 신청자가 머물기 좋은 숙소의 구석구석을 담아내 눈길을 끈다. 창문 밖에 펼쳐진 그림 같은 산속 풍경은 물론 옥상에 위치한 역대급 뷰를 가진 인피니티 풀을 보자 이찬원은 “와! 여기 뭐야!”라고 외치며 바로 예약하자고 적극 찬성을 표한다.그런가 하면 불멸의 화가 빈센트 반 고흐의 흔적을 찾아 떠나는 프랑스 남부 랜선 여행도 시선을 사로잡을 예정이다. 라브르 블랑을 찾아 탁 트인 전경을 감상하던 톡파원은 개구리 다리를 활용한 메인 요리를 깜짝 공개해 스튜디오에 괴성을 일으켰다는 후문.톡파원은 반 고흐가 약 150점 이상의 작품을 그려낸 생 레미드프로방스를 방문한다. 도심 곳곳에 자리한 빈센트 표지석을 따라 걷다 보면 고흐의 대표작을 볼 수 있어 그 이색적인 여정에 기대가 모인다. 힘든 병원 생활에도 끊임없이 그림을 그리며 예술혼을 불태웠던 반고흐의 말년을 엿볼 수 있는 생폴 드 모졸 수도원도 만날 수 있다.베트남의 숨은 매력과 프랑스의 예술 세계를 함께 만날 수 있는 JTBC ‘톡파원 25시’는 오는 29일 저녁 8시 50분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr