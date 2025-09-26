/ 사진=텐아시아DB

‘80s MBC 서울가요제의 경연곡 음원이 전격 발매된다.MBC 예능프로그램 ‘놀면 뭐하니?’(연출 김진용 이주원 안지선 이도은 방성수/작가 노민선)의 음악프로젝트 ‘80s 서울가요제 본선이 드디어 9월 27일 방송을 통해 공개된다. 15개 팀이 참가한 가요제는 1부와 2부로 구성됐으며, 그중 1부 경연곡들이 9월 27일 방송 당일 오후 6시 벅스를 비롯한 각종 음원 사이트를 통해 공개될 예정이다. 음원 수익금은 전액 기부된다.80년대 명곡을 멋스럽게 소화할 목소리를 찾기 위해 시작된 이번 가요제는 추억 속 음악을 통해 시청자들을 하나로 모으며 뜨거운 반응을 불러일으켰다. 블라인드 오디션으로 이뤄진 예선부터 선곡 과정, 전야제까지 연일 화제를 모았다. 참가자들이 어렵게 선택한 경연곡으로 어떤 무대를 선보였을지 방송을 향한 기대감을 고조시키고 있다.이번에 공개되는 윤도현, 솔라, 정성화, 리즈(아이브), 우즈, 박영규, 하동균의 경연곡 음원은 현장의 열기를 전하는 것은 물론, 명곡의 감동과 무대의 울림까지 고스란히 담아낼 예정이다.희귀 암을 완치했다고 알려진 가수 윤도현은 전설적인 밴드 송골매의 ‘어쩌다 마주친 그대’를 그만의 지문 같은 목소리와 록 감성으로 부른다. 파워 보컬 솔라가 소화한 이선희의 ‘아름다운 강산’은 짜릿한 전율을, 뮤지컬 배우 정성화의 감성을 담은 ‘김성호의 회상’은 깊은 울림을 전한다. 80년대 청순 대명사 이지연의 ‘바람아 멈추어다오’를 선곡한 아이브의 음색 요정 리즈는 청아한 목소리로 원곡을 소환한다.역주행의 아이콘 우즈는 이승철의 ‘마지막 콘서트’를 그만의 감성적이고 섬세한 보이스로 소화해, 한 편의 영화 같은 몰입감을 선사한다. 배우 박영규의 인생을 담은 목소리로 듣는 송창식의 명곡 ‘우리는’은 진한 여운을 남긴다. 허스키 보이스 하동균은 봄여름가을겨울의 대표곡 ‘어떤 이의 꿈’을 리듬감 있게 불러내며 새로운 매력을 꺼낸다.제작진은 “‘80s 서울가요제 1부를 가득 채운 참가자들의 경연곡을 감상하시면서, 80년대 낭만과 감성을 만끽하시길 바란다. 음원을 통해서도 가요제의 감동과 에너지를 생생히 느끼실 수 있을 것이다”라며 기대를 당부했다.한편, 27일 토요일 오후 6시 30분 방송되는 MBC ‘놀면 뭐하니?’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr