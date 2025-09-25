텐아시아 DB

배우 임시완의 '사마귀'와 고현정의 '사마귀'가 붙는다. 넷플릭스 '사마귀'는 SBS 금토드라마 '사마귀: 살인자의 외출'(이하 '사마귀')와 제목이 같다. 공교롭게도 두 작품 모두 주인공의 별명이 사마귀다. 사람을 죽이는 살인자라는 점도 동일하다.25일 오후 서울 광진구 롯데시네마 건대입구에서 넷플릭스 영화 '사마귀' 제작보고회가 열렸다. 행사에는 이태성 감독을 비롯해 배우 임시완, 박규영, 조우진이 참석했다.'사마귀'는 든 룰이 무너진 살인청부업계에 긴 휴가 후 컴백한 A급 킬러 '사마귀'(임시완)와 그의 훈련생 동기이자 라이벌 '재이'(박규영) 그리고 은퇴한 레전드 킬러 '독고'(조우진)가 1인자 자리를 놓고 벌이는 대결을 그린 액션 영화다.이날 임시완은 "우선 드라마 사마귀를 보시고 내게 '왜 안 나오냐' 하시는 분들이 많았다. 송구스럽다는 말씀드리고 싶다. 드라마에는 나오지 않고 영화에는 나온다. 송구스럽지만 여기에는 고현정 선배님이 안 나오신다"라고 너스레를 떨었다.이어 "드라마 '사마귀'를 봤는데 큰 차이점을 느꼈다. 고현정 선배님의 사마귀는 악랄하다. 악이 있다. 그런데 이 '사마귀'의 사마귀는 인간적이고 착하다. 거긴 나쁜데 우린 착하다. 그게 제일 큰 차이점이지 않을까 싶다"며 "아마 선에 있어서는 이쪽 사마귀가 더 우세하지 않을까 생각한다. 같은 살인이라도 엄연히 다른 살인"이라고 강조했다.'사마귀'는 오는 26일 공개한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr