사진제공=MPLIFY(엠플리파이)

가수 제나 설(Jenna Suhl)이 힐링 에너지를 품은 새 싱글을 들려준다.제나 설은 25일 공식 SNS 채널을 통해 새 싱글 ‘Good Part’(굿 파트) 콘셉트 포토를 공개, 오는 30일 신곡 발매를 확정 지었다.새 싱글 ‘Good Part’는 ‘지금 이 순간’의 소중함을 노래하는 알앤비 소울 장르의 곡이다. 언젠가 돌아봤을 때 바로 지금이 좋았던 순간이었음을 되새기게 하며, 미래에 대한 불안, 반복되는 후회, 그리고 자신에 대한 고민에 휩싸여 있는 리스너들에게 따뜻한 위로를 건넨다.동시에 제나 설은 새 싱글 ‘Good Part’ 콘셉트 포토를 공개, 보는 이들에게 따스한 감성을 전했다. 도심 곳곳을 배경으로 촬영된 포토 속 제나 설은 여유롭고 편안한 모습을 보여주며, ‘Good Part’가 전할 힐링 무드를 짐작게 했다.제나 설은 2018년 싱글 ‘Still Here’(스틸 히어)로 미국에서 데뷔, 알앤비 곡 ‘Hills and Valleys’(힐스 앤 밸리스), ‘Pretty Heart’(프리티 하트) 등을 선보이며 많은 사랑을 받고 있다. 지난 8월 힙합 장르의 ‘Giddy Up’(기디 업) 활동 후 새로운 알앤비 송으로 돌아오게 됐다.제나 설의 새 싱글 ‘Good Part’는 오는 30일 정오 주요 음원사이트를 통해 공개된다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr