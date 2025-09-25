박규리, 34세에 뇌출혈 진단 받았다…"생명 위급, 심각한 두통에 앞도 안 보여" ('생로병사')

사진제공=KBS1

트로트 가수 박규리가 “34세 나이에 벼락 치는 듯한 두통을 느낀 후 뇌출혈 진단을 받았다”고 고백했다.박규리는 지난 24일 방송된 KBS1 ‘생로병사의 비밀’의 ‘뇌졸중의 숨은 방아쇠’ 편에 사례자로 출연했다. 이날 박규리는 “벼락 치는 듯한, 보통은 느낄 수 없는 두통을 느끼면서 ‘뭔가 잘못된 것 같다’라는 생각이 들었다”고 밝혔다.이어 “통증이 점점 심하게 왔다. 눈을 눌렀다 떼면 앞이 안 보일 정도의 심각한 상황이었다. 엑스레이를 촬영한 결과, 이미 뇌에서 피가 터졌다고 하더라”며 30대 시절 뇌출혈을 진단받게 됐다고 말했다.박규리는 “주치의가 내가 구토를 했거나 병원에 빨리 오지 못했다면 다른 쪽으로 터져서 더욱 심한 마비가 왔을 거라더라. 생명에도 굉장히 위급했다고 했다”며 자칫하면 목숨을 잃을 뻔했다고 고백했다. 뇌출혈이 발병하게 된 계기는 “당시 예술단을 꾸려서 군악대와 행사도 하기도 했고, 시간이 없을 정도로 너무 바쁘게 지냈다”며 과로를 원인으로 지목했다.마지막으로 박규리는 “아무리 못해도 50대는 돼야 오는 병이라 생각했다. 병명을 진단받고 너무 놀랐다. 이렇게 죽으면 너무 억울할 것 같다는 생각이 들었다”며 이후 건강한 생활 습관을 이어오고 있다고 밝혔다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr