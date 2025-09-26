/ 사진제공=MBC ‘나 혼자 산다’

뮤지컬 배우 카이가 H대학교 5년 차 공연예술학과 뮤지컬 전공 초빙 교수의 일상을 공개했다.MBC ‘나 혼자 산다’(연출 허항 강지희 김진경 이경은 문기영)에서는 뮤지컬 배우 카이가 무대가 아닌 대학교에서 공연예술학과 교수인 ‘카 교수’로서 일상을 보내는 모습이 공개된다.루틴대로 신문 스크랩으로 아침을 연 카이는 분주하게 외출 준비에 나선다. 그는 “복장이 사람을 결정한다”라며 자신의 전투복인 슈트를 멋지게 차려입고 어디론가 향한다. 그가 도착한 곳은 청춘과 낭만이 살아 숨 쉬는 대학 캠퍼스. 차에서 내린 카이는 성큼성큼 한 건물 안의 사무실로 들어선다.그곳은 공연예술학과 정기열 교수의 연구실로, 카이는 이는 자신의 또 다른 이름이라고 소개한다. 무려 5년 차 전임 교수인 카이는 자신의 연구실인 ‘카방’에서 출근 루틴을 공개한다고.카이의 인테리어 감각이 돋보이는 연구실은 피아노, 조명, 가구들이 어우러져 편안한 분위기를 자아낸다. 또한 자신의 포스터 액자와 화보가 실린 잡지 등 ‘카 교수’의 자기애 넘치는 물건들도 자리해 눈길을 끈다.현역 뮤지컬 배우 활동과 동시에 대학 교수까지 병행하고 있는 카이는 “학생들에게 무대의 실전 감각들을 가르쳐 주고 싶다”라며 포부를 전하는가 하면, 학생들을 가르치며 “나 자신을 돌아보는 기회가 된다”라고 만족스러워한다.또한 ‘교직원 식당’과 ‘학생 식당’ 사이에서 행복한 고민에 빠진 ‘카 교수’ 카이의 모습도 공개된다. 과연 그가 선택한 메뉴는 무엇일지 궁금증을 끌어올린다.오는 26일 밤 11시 10분에 방송되는 ‘나 혼자 산다’에서 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr