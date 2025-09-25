GMF2025/ 사진 제공=민트페이퍼

매년 음악 팬들의 큰 사랑을 받아온 가을 대표 음악 축제 '그랜드 민트 페스티벌 2025(Grand Mint Festival 2025, 이하 GMF)'가 최종 타임테이블과 각 일자별, 스테이지별 헤드라이너를 공개했다.이번 GMF는 'AKMU(악뮤)', 'LUCY(루시)', '10CM(십센치)', '터치드', '실리카겔', '홍이삭', '윤하', '쏜애플', 'NFlying(엔플라잉)', '소란' 등 전통 페스티벌 강자들과 'PAMUNGKAS(파뭉카스)', 'TELEVISION OFF(텔레비전 오프)', 'Micheal Kaneko(마이클 가네코)', 'Wendy Wander(웬디 완더)' 등 국내에서 보기 힘든 해외 아티스트들이 합류하며 '역시 가을엔 GMF'라는 호평을 받고 있다.10월 18일 'Mint Breeze Stage(민트 브리즈 스테이지)'에는 단독 콘서트 '악동들'을 성공적으로 마치고 돌아온 믿고 듣는 아티스트 'AKMU(악뮤)'를 필두로 '적재', '정승환', '폴킴', 'george(죠지)', '까치산'이 함께한다. 헤드라이너로 등장하는 'AKMU(악뮤)'는 다채로운 음악과 신선한 무대 구성으로 첫 GMF 무대를 장식할 예정이다. 또한 청량하면서도 파워풀한 사운드로 각종 페스티벌 무대를 섭렵한 'LUCY(루시)'가 'Club Midnight Sunset(클럽 미드나잇 선셋)'의 마지막을 책임지며 '터치드', 'Daybreak(데이브레이크)', '유다빈밴드', '김뜻돌', 'can't be blue(캔트비블루)'가 출연한다.이날 'STATION STARDUST by CDF(스테이션 스타더스트 by 카다판)'의 마지막은 평단과 리스너들을 사로잡은 대체불가 밴드 '실리카겔'이 무대에 오르며 '페퍼톤스', '오월오일', '지소쿠리클럽', 'TELEVISION OFF(텔레비전 오프)', '리도어', 'KIK(킥)'이 밴드 사운드 가득한 무대를 선보인다. 한편 'Loving Forest Garden(러빙 포레스트 가든)'에서는 8개월만에 싱글로 돌아온 싱어송라이터 '소수빈'과 함께 '정세운', 'PAMUNGKAS(파뭉카스)', '김수영', 'GEMINI(제미나이)', '우예린'이 따뜻하고 감성적인 분위기를 더할 예정이다. 더불어 'Rolling Quartz(롤링쿼츠)', '이준형', '민서', '컨파인드 화이트', 'evenif(이븐이프)', '키스누'가 'bright Lab(브라이트 랩)'에서 팬들과의 만남을 준비중이다.10월 19일 'Mint Breeze Stage(민트 브리즈 스테이지)'에서는 첫 페스티벌 헤드라이너 무대를 선보이는 '홍이삭'이 주목을 끈다. 다양한 무대 경험과 꾸준한 음악 활동으로 팬들의 사랑을 받아온 '홍이삭'은 감미로운 음색으로 선선한 가을 밤을 수놓을 예정이다. 이어 '10CM(십센치)', '멜로망스', '하동균', '데이먼스 이어', 'GOGOHAWK(고고학)'이 함께해 GMF 두 번째 날의 열기를 이어간다. 또한 독보적인 보컬리스트 '윤하'의 헤드라이너 무대가 펼쳐지는 'Club Midnight Sunset(클럽 미드나잇 선셋)'에서는 'CNBLUE(씨엔블루)', '소란', '카더가든', '원위', 'Hi-Fi Un!corn(하이파이유니콘)'이 각자의 매력을 선보인다.같은 날 'STATION STARDUST by CDF(스테이션 스타더스트 by 카다판)'의 마지막은 역대급 무대를갱신하며 커리어 하이를 이어가고 있는 'NFlying(엔플라잉)'이 장식한다. 이와 함께 '쏜애플', 'Dragon Pony(드래곤 포니)', 'THE SOLUTIONS(솔루션스)', 'Wendy Wander(웬디 완더)', 'SNAKE CHICKEN SOUP(스네이크 치킨 수프)', 'LOW HIGH LOW(로우하이로우)'가 폭발적인 퍼포먼스로 열기를 고조시킨다. 더불어 OST 음원 강자 '너드커넥션'의 헤드라이너 무대와 함께 '스텔라장', 'Micheal Kaneko(마이클 가네코)', '범진', 'KEN(켄)', 'OurR(아월)'이 'Loving Forest Garden(러빙 포레스트 가든)'을 채우며 '박소은', '연정', '공원', 'blah(블라)', '베리코이버니', '삼월생'이 'bright Lab(브라이트 랩)' 무대에 올라 관객들에게 잊지 못할 순간을 선사한다.올해 GMF는 5개의 멀티 스테이지에서 펼쳐지는 62팀의 공연과 함께 아티스트와 팬이 직접 만나는 'Fan Meet up', 'GMF2025 Awards', '민트우체국', '민트샵' 등 다채로운 현장 콘텐츠를 선보인다. 또한 'COUNTDOWN FANTASY'의 열기를 그대로 옮겨온 'STATION STARDUST by CDF'는 격정적인 밴드 사운드와 슬램존을 통해 페스티벌의 에너지를 극대화할 것을 예고했다.현장에는 에어바운스, 트램펄린 등 다양한 어트랙션이 마련되며 10년 만에 돌아온 '페스티벌 보이' 주우재가 전야제 '그대, 모든 짐을 내게 in GMF'로 페스티벌의 시작을 알린다. 아울러 'ROUND(라운드)'와 '서울뮤직포럼'과의 협업으로 아티스트와 업계 관계자가 교류할 수 있는 음악 포럼도 진행된다. GMF는 이처럼 다채로운 프로그램으로 가을 대표 음악 축제로서의 면모를 다시금 증명하고, 코로나 이전의 진정한 페스티벌 본질을 담아 찾아온다.10월 18~19일 양일간 송파구 올림픽공원에서 진행되는 '그랜드 민트 페스티벌 2025'의 공식 티켓은 NOL 티켓, YES24, NAVER 예약을 통해 예매할 수 있다. 주요 일정을 비롯한 다양한 정보는 주최사인 민트페이퍼 홈페이지와 그랜드 민트 페스티벌 공식 SNS를 통해 확인이 가능하다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr