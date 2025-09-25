사진 제공=EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'

'변기왕' 박현순이 '퇴학 예정' 문제아에서 '월급0원'의 무일푼 청년, 그리고 '1000억 부자' 사업가로 성공하기까지의 인생 역전기를 공개했다.24일 방송된 EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'(이하 '이웃집 백만장자')에서는 '변기로 1000억 벌고, 나랏돈 20조 아껴준 사나이' 박현순의 특별한 인생 여정이 펼쳐졌다. 어린 시절 그는 가출을 일삼으며 퇴학 예정 통지서까지 받은 문제아였다. 2년제 대학을 마친 뒤, 22세에 '월급0원'의 조건으로 무역회사에 입사했다.청소 등 허드렛일을 도맡아 하고, 손 편지와 궂은 날씨에도 거래처를 찾아다니는 진심 어린 모습으로 불과 6개월 만에 당시 아파트 한 채 값에 해당하는 대형 계약을 성사시켰다. 이후 주문이 빗발치며 연 매출30억원, 당시 강남 아파트 100채 값에 해당하는 성과를 올렸다. 1986년 26세에 변기 회사를 창업한 그는 아파트 건축 붐을 타고 5~6년 만에 매출 100억원을 달성했다.'이웃집 백만장자'에서는 박현순이 1994년 국내 최초로 '6리터 절수형 변기'를 개발해 나랏돈 '20조 원'을 아껴준 숨은 영웅이었다는 사실이 밝혀졌다. 물 사용량을 기존 양변기의 절반 이하로 줄이는 혁신적 기술로 특허까지 받았지만, 그는 사익보다는 국가의 수자원 절약을 위해 과감히 기술을 공유하며 세상의 찬사를 받았다. 2006년에는 중국 시장에도 진출, 무늬를 넣은 욕실 디자인으로 현지 소비자들의 마음을 사로잡았다. 그의 남다른 고급화 전략은 연 매출400억원대의 대성공을 거두며 대륙까지 접수했다. 현재는 3.5리터 절수형 변기와 스마트 변기를 선보였다.현재 박현순의 총 자산은 약 '1000억원'에 이른다. 하지만 그는"10억, 20억까지는 몰라도 100억을 넘으면 내 것이 아니다. 다 같이 쓰는 것"이라고 철학을 밝혔다. 또 슬하에 2남 1녀를 둔 그는"지원은 학업 마칠 때까지만"이라며 "물려받을 생각하지 마"라는 강렬한 메시지를 자녀들에게 남겨 눈길을 끌었다.이날 방송에서는 박현순의 가족 이야기가 공개되며 갑작스러운'맞선 주선'이 펼쳐졌다. 박현순이 첫째 아들에 대해 소개하자, 장예원은"공교롭게 저랑 4살 차이"라며 호기심 어린 관심을 보였다. 그러자 옆에 있던 서장훈이 곧바로 주선자 모드로 돌변, "큰아드님 결혼하셨어요? 이런 며느리 어떠세요?"라고 적극적으로 나서 현장을 웃음바다로 만들었다.다음 주에는'꽃배달로 하루 12억 번 사랑꾼 부부' 윤공순, 노영주 편이 방송된다. EBS '서장훈의 이웃집 백만장자'는 매주 수요일 오후 9시 55분에 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr