지난해 1월 'SNL 코리아'에서 하차한 배우 주현영이 '크라임씬 제로'에 출연했다.넷플릭스 예능 '크라임씬 제로'가 지난 23일 공개됐다. 두 번째 에피소드에는 주현영이 게스트로 출연하며 업그레이드된 연기력과 존재감을 뽐냈다.'크라임씬 제로'는 용의자와 탐정이 된 플레이어가 그들 가운데 숨어있는 범인을 찾아내는 레전드 롤플레잉 추리 게임이다. 주현영은 지난해 공개된 '크라임씬 리턴즈'에서 뉴페이스로 등장해 맛깔난 연기로 단숨에 시청자들의 마음을 사로잡았다.주현영은 이에 부응하듯 한층 생동감 넘치는 롤플레잉으로 '크라임씬 제로'의 두 번째 에피소드를 꽉 채웠다. 해당 회차는 장례식장 살인사건으로 주현영은 주며늘로 분했다. 그는 특히 박부인 박지윤과의 신경전으로 웃음을 더했다. 또 탄탄한 연기력과 순발력으로 긴장과 재미를 오가는 추리전을 완성하며 시청자들의 몰입을 이끌었다.한편 주현영은 오는 29일 첫 방송을 앞둔 지니 TV 오리지널 드라마 '착한 여자 부세미'에 출연한다. 그는 극 중 백혜지 역을 맡아 능청스러움과 속을 알 수 없는 이중적 매력을 보여줄 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr