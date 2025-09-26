/ 사진=텐아시아DB

2022년 6세 연하의 촬영감독과 결혼한 배우 장나라가 데뷔 24년 만에 첫 예능 고정 출연을 결심한 이유를 밝혔다.tvN 새 예능프로그램 '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'(연출 신찬양, 김아림)은 내 집을 가지고 떠나는 여행을 콘셉트로, 우리나라 전국 방방곡곡에서 사계절을 보낸 '바퀴 달린 집'이 바다 건너 해외로 떠나는 새로운 모험기를 다룬다. 2022년에 방영한 시즌4 이후 3년 만에 글로벌하게 돌아와 화제를 모으고 있으며, 터줏대감 성동일-김희원에 이어 새로운 식구로 배우 장나라가 합류해 기대를 모으고 있다.이 가운데 지난 24일, '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'이 5분 하이라이트를 공개했다. 공개된 하이라이트는 북해도에 입항하는 바퀴 달린 집의 반가운 자태와 함께 "여기서도 이런 차를 처음 볼 거야"라며 설렘을 드러내는 성동일의 모습으로 시작돼 보는 이의 마음까지 설렘으로 두근거리게 한다. 또 달리는 바퀴 달린 집과 함께 시시각각 바뀌는 북해도의 이국적인 풍경이 신선한 감흥을 선사하며, 세계에 진출한 바퀴 달린 집이 어떤 이야기와 풍경을 담아낼지 호기심을 불러일으킨다.이와 함께 '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'의 집주인들이 본격 등판해 흥미를 높인다. 먼저 3년 만에 돌아온 성동일과 김희원은 여전한 집주인 포스를 자랑하며 반가움을 배가시킨다. 특히 고즈넉한 북해도 앞마당에 앉아 여행을 즐기던 성동일이 "기분이 묘하긴 하다. 이렇게 오랜만에. 울컥한다"라며 눈가를 훔치다가 돌연 "괜히 왔다 싶기도 하다"라며 특유의 츤데레 입담을 뽐내 웃음을 자아낸다.또 성동일은 새까만 옷을 입은 김희원에게 "까마귀 같다"면서 구박(?)하고, 반대로 김희원은 성동일의 막내딸이 "아빠 쭉 거기 있어"라는 메시지를 보냈다고 모함하는 등 여전한 애증의 케미를 뽐내 배꼽을 잡게 한다.무엇보다 새 식구 장나라가 뽐내는 엉뚱하고 순수한 매력이 시선을 강탈한다. 장나라는 "원래 많이 먹냐. 말할 때 빼고는 여행 내내 입에 뭐가 계속 있었던 것 같다"라는 성동일의 예리한 지적을 극구 부인하면서도, 쉴 틈 없이 입을 오물거려 웃음을 자아낸다. 또한 출연을 결심한 계기를 밝히며 "여기 오면 맛있는 아이스크림이 있다고 해서 하고 싶다고 생각했다"라고 밝혀 웃음을 더한다.또한 낯설지만 신나는 풍물기행을 제대로 만끽하는 장나라의 모습과 함께 이번 여정에 합류한 속마음이 공개됐는데, 장나라는 "예능을 고정으로 길게 해본 적이 없다. 남들이 볼 때는 '그냥 예능을 하나보다'라고 생각하겠지만, 저 나름대로 엄청 큰 용기를 가지고 시작한 것이다. 조금 힘들긴 하지만 너무 신기하다. 내가 평생 결심을 안 했으면 못 봤을 것들도 너무 많이 보게 되고, 평생 못 본 사람들도 볼 수 있어서 신세계 같다"라고 밝혀, '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'을 통해 예능에 눈을 뜬 데뷔 24년 차 배우 장나라의 모습도 기대를 모은다.하이라이트 말미에는 바퀴 달린 집 집주인들이 현지인들에게 인기 레스토랑을 추천받아 미식을 즐기는 모습부터, 로컬 가정에 방문한 모습, 나아가 북해도의 리얼 자연을 탐방하는 모습, 여정 속에서 새로운 인연을 쌓는 모습 등 다채로운 유랑기가 담겨있다. 이에 세계에 진출한 대한민국 찐 토박이 집주인들의 북해도 풍물 유랑 여행기에 기대감이 고조된다.tvN '바다 건너 바퀴 달린 집 : 북해도 편'은 오는 10월 12일(일) 저녁 7시 40분에 첫 방송된다.