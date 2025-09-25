사진=텐아시아DB

사진=tvN

사진=tvN

차태현과 김동현이 '패션 파산'으로 인해 벼랑 끝 농성을 벌인다.tvN '핸썸가이즈'(이하 '핸썸즈')는 부족함 없던 다섯 남자들이 느닷없이 '부족해진다'. 이 난관을 헤쳐 가는 다섯 남자의 유쾌한 고군분투 예능. '모자람'의 상황에서 드러날 날 것 같은 웃음과 멤버들의 농익은 케미스트리가 시너지를 폭발시키며 호평을 얻고 있다.오늘(25일) 방송되는 42회에서는 날벼락 같은 '패션 부족(不足) 생활'에 봉착한 '핸썸즈' 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱이 대형 쇼핑몰에서 펼쳐지는 '팬 사인회'라는 주요한 일정을 앞두고 핸썸한 비주얼을 되찾기 위해 고군분투하는 모습이 그려진다.다양한 의상 쟁탈전을 거치며 '패션 빈부격차'가 발생한 '핸썸즈' 멤버들이 전세를 역전시킬 수 있는 단 한 번의 기회를 잡는다. 각자가 가지고 있는 패션 아이템들을 걸고 게임에 도전, 성공하면 다른 멤버의 아이템 중 원하는 것을 빼앗아 오고 실패하면 자신의 아이템을 반납하는 '패션 쟁탈전 : 핸썸즈의 도전'이 펼쳐지는 것.후줄근한 흰 티 한 장, 오랑우탄 파자마, 삼선 슬리퍼 밖에 가진 것이 없는 신승호는 "까딱하면 나는 빨가벗겠는데?"라며 승부욕 스위치를 켜고, 이이경은 "내일 팬 사인회에 맨발로 갈 수도 있겠다"면서 사색이 돼 웃음을 자아낸다. 반면 흰 티를 걸었다가 실패할 경우에는 '메리야스'로 바꿔준다는 제작진의 말에 김동현은 "오히려 좋아"를 외쳐 현장 분위기를 후끈하게 달군다고.'핸썸즈' 멤버들이 '젓가락으로 셀로판지 잡기'를 시작으로 '콧바람으로 촛불 10개 끄기', '숟가락으로 과자 튕겨 먹기'까지 총 세 가지 종목에 도전하는 가운데, 차태현과 김동현이 '패션 파산'에 이르러 배꼽을 잡게 만든다. '동생즈' 이이경-신승호-오상욱의 견제에 당해 모든 패션 아이템을 탈탈 털려버리는 것.결국 후줄근한 메리야스에 홍단 파자마 차림으로 나타난 차태현은 "이걸 다 가져가겠다는 거야? 야이 강도들아! 나는 아무것도 한 게 없어"라며 울분을 쏟아내고, 아이템이 없어 도전조차 못 하는 '거지꼴 2인방' 차태현-김동현은 나란히 주저앉아 "어딜 가서 하소연해야 하나"라며 눈물만 삼켜 폭소를 자아낸다.이에 대환장 웃음을 예고하는 '패션 쟁탈전 : 핸썸즈의 도전'에 기대감이 고조되는 한편, '패션 알거지'가 된 차태현과 김동현이 팬 사인회를 무사히 마칠 수 있을지 본 방송에 궁금증이 수직으로 상승한다.'핸썸즈'는 매주 목요일 오후 8시 40분에 방송되며, 오늘(25일)에 42회가 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr