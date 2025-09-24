우즈/ 사진 제공=EDAM엔터테인먼트

가수 우즈(WOODZ, 조승연)가 전역 후 첫 디지털 싱글 'I'll Never Love Again' 발매로 강렬한 컴백을 예고했다.우즈는 24일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 디지털 싱글 'I'll Never Love Again'을 발매한다. 이번 싱글에는 동명의 타이틀곡 'I'll Never Love Again'과 수록곡 'Smashing Concrete'이 담겼다.이번 디지털 싱글은 반복되는 일상과 당연하게 여겨지는 상황들을 마주하며, 오늘만큼은 다르게 바라보고자 하는 마음을 담았다. 그리고 듣는 이들에게 "당신은 어떻게 바라볼 것인가"라는 질문을 던지는 곡들이 되기를 바라는 메시지를 담고 있다.타이틀곡 'I'll Never Love Again'은 포크 감성을 기반으로 한 얼터너티브 록 트랙으로, 섬세한 감정선을 담아낸 우즈의 보컬과 웅장한 콰이어가 어우러져 사랑의 이별과 고통, 다짐을 대변한다.함께 수록된 'Smashing Concrete'는 지난 7월 비주얼라이저 영상으로 선공개해 뜨거운 화제를 모은 곡으로, 우즈의 랩과 보컬이 어우러진 얼터너티브 메탈 트랙이다. '장애물은 부숴버리자'는 메시지를 강렬한 기타와 드럼 사운드에 담아 에너지와 해방감을 전한다.'I'll Never Love Again' 뮤직비디오도 이날 함께 공개된다. 다양한 형태의 사랑, 우즈의 열연, 곡의 웅장한 사운드가 어우러져 강렬한 서사와 압도적인 영상미를 완성했다.이번 싱글은 지난 2023년 12월 발매한 'AMNESIA' 이후 약 1년 9개월 만의 신보로, 이번에도 우즈가 직접 작사·작곡해 자신만의 음악 색깔을 녹여냈다.우즈는 군 복무 중 자작곡 'Drowning'이 역주행 신화를 쓰며 멜론 TOP100, 지니, 벅스 등 주요 음원 차트 정상에 오르고 음악방송 1위를 차지하는 등 독보적인 존재감을 입증했으며 현재도 차트 최상위권을 유지 중이다. 특히 KBS2 '불후의 명곡' 국군의 날 특집에서 선보인 군복 'Drowning' 무대 영상은 유튜브 조회수 2,029만 회를 돌파했다.이번 발매를 시작으로 이후 앨범, 콘서트 등 본격적인 활동을 시작한다는 설렘이 큽니다. 전역 후 첫 발매라 부담스럽지 않냐는 이야기도 있었지만, 오히려 즐겁게 작업할 수 있었어요. 역주행을 계기로 제가 하는 음악을 더 주목해주시는 기회가 생긴 것에 감사했고, 기다려 주신 팬분들께 보답하는 마음으로 열심히 준비했습니다. 이번 디지털 싱글을 시작으로 더 많은 음악 보여드리겠습니다.직역하면 '다신 사랑 안 해'라는 의미지만, 제가 전하고 싶은 건 단순한 단정이 아니라 듣는 분들께 드리는 의문문에 가깝습니다. 마지막 이별의 순간, 혹은 사랑이 끝나는 순간이 온다면 과연 다시 그 사랑을 선택할 수 있을까, 아니면 그렇지 않을까 하는 의문을 담은 노래예요. 각자만의 답을 떠올리며 즐겨주시면 좋겠습니다.한계에 대한 내용을 담았습니다. 위로 올라가려면 늘 계단식으로 올라가더라고요. 슬럼프도 그렇게 찾아온다고 생각했습니다. 그래서 그 벽을 콘크리트라고 생각했고, 주변에서는 돌아가라고 말하지만 그걸 부숴야 다음 단계로 갈 수 있다는 메시지를 담았어요. 스트레스에 관한 내용도 많은데, 각자 갖고 있는 스트레스들을 잘 부수면서 나가는 사회였으면 좋겠다는 마음으로 만들었습니다.타이틀곡 'I'll Never Love Again'은 점점 고조되는 감정선과 각 세션의 소리에 집중하시면서 가사를 함께 느끼시면 더 웅장할 거예요. 감정의 흐름과 긴장감을 그대로 느끼실 수 있을 거라고 생각합니다. 'Smashing Concrete'는 강렬한 밴드 사운드가 매력적인 곡이니 신나게 즐겨주시면 좋을 것 같습니다.솔직한 저를 담으려 했습니다. 이번 싱글은 지금까지 발표한 곡 중 가장 제 색깔이 뚜렷하게 드러난 곡들이라고 생각해요. 매 앨범마다 소개 글을 쓸 때 솔직한 음악을 하겠다는 이런 포부를 밝히곤 하는데, 이번 곡들을 작업하면서도 솔직해지려고 노력했고 더 저다운 모습을 보여드리려고 했습니다.첫 와이어 촬영이고 다들 힘들 거라고 말씀하셔서 걱정했는데 생각보다 괜찮았어요. 하늘을 나는 기분이 오히려 재미있었습니다. 불 앞 장면은 현실감이 덜해 보여서 더 가까이 붙어서 찍었는데, 결과적으로 더 역동적인 장면이 나온 것 같습니다.음악을 항상 주체적으로 해 나가고 싶고, 진정성 있는 음악을 만들고 싶어요. 이게 잘 됐으니까 이런 음악을 더 많이 만들어야겠다는 생각보다는, 제가 정말로 하고 싶고 보여주고 싶은 것들을 구체적으로 만들어가는 아티스트가 되고 싶어요. 목표는 '전 세계 스타디움 투어를 돌 수 있는 아티스트'예요. 그 과정에서 팬들과 꾸준히 소통하고, 제가 보여드리고 싶은 것들을 균형 있게 선보이다 보면 언젠가 그 목표에 닿을 거라 믿으면서 늘 꿈꾸며 살아가고 있습니다.이번 곡들은 여러분의 해석이 더해져야 완성되는 음악입니다. 각자만의 방식으로 재미있게 즐겨주시고, 여러분만의 해석으로 곡을 채워주시길 바라겠습니다! 언제나 진심으로 감사하고 사랑합니다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr